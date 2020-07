Ambar Luna, freestyler chilena fichada por Nacional Records: “Siempre me he dedicado a la música, batallar era lo que hacía en mi tiempo libre”

“Trascender” es, en teoría, la primera canción que Ambar Luna Leiva (La Calera, 2000) muestra al mundo pero no nos equivoquemos: no es que sea nueva en la música.

Cuando en abril de 2019 se transformó en la primera freestyler en meterse entre los 16 mejores nombres de la clasificación nacional de La Batalla de los Gallos, dijo a Culto: “A mí me gusta más la música que batallar. Tengo algunos temas grabados y las batallas son un gran trampolín para que más gente conozca tus canciones”. Tras un período de meditación sobre lanzarse o no como cantante, el anhelo se cumplió.

“Fue difícil tomar la decisión. Como te había comentado antes, mi música siempre la guardaba y se las mostraba sólo a mis amigos. Los temas míos que están en Youtube son temas sacados de no sé dónde. Alguien los sacó, les puso una foto mía y quedaron ahí”, aclara, desde su casa y por videollamada, un año más tarde. Como gran parte del mundo se encuentra confinada “pero tranquila” debido a la crisis sanitaria mundial.

Tras una época agitada en lo personal, en donde se alejó un tiempo de las redes sociales y juntó el valor necesario para denunciar a su ex pareja -Teorema, también del mundo del freestyler- por abusos dentro de la relación, la cantante dice que su principal virtud es la sanación.

Aunque tras sus declaraciones ha sufrido un bullying cibernético constante por parte de seguidores con chapa de ultras quienes le recriminan haber roto el silencio para “manchar” a uno de los referentes de las Batallas, Ambar dio vuelta la página. Lo suyo ahora es dar su mensaje en forma de canción.

“Estamos súper expuestos a esas cosas, hagamos lo que hagamos. Hay que asumirlo. Antes en mi purismo under de calle (en las redes) era todo banal, quizás por autoestima. Aunque hoy por hoy lo agradezco. Si hay personas que me siguen y me admiran es porque algo estoy haciendo bien. Si quieres pisotear y robarle la luz a otras personas hasta brillar tú, lo encuentro feo un poco”, reflexiona.

Con “Trascender”, un rap reflexivo con una pista hecha por el peruano Garabatobeats, la joven de La Calera comienza a preparar el terreno para “Carne” el disco que espera lanzar durante el verano de 2021. Serán en definitiva 3 EP que serán liberados paulatinamente durante los próximos meses y que darán forma a su primer larga duración. Los beats estarán a cargo de nombres como Full Harmony (Ñengo Flow), Cookin Soul (C. Tangana) y Frikstailers.

El álbum es la nueva apuesta de Nacional Records, un sello de Los Ángeles que desde 2005 se ha dedicado a editar en Estados Unidos una fina selección de la mejor música iberoamericana. Allí, se han editado trabajos de Los Bunkers, Jorge González (Los Updates) y Alex Anwandter, además es la actual casa disquera de Ana Tijoux y Bronko Yotte. Su fichaje, sin embargo, fue fruto de un acercamiento de último minuto en donde primó la buena onda y las ganas de trabajar en conjunto.

Has autogestionado todos tus pasos, ¿cómo es trabajar bajo el alero de un equipo?

Siento que es una presión pero al mismo tiempo es una ayuda. Soy una persona que se empezó a crear y a pulir sola y ahora me cuesta que alguien más lo esté haciendo por mí. El hecho de que todos podamos plasmar lo que está en mi cabeza y tomar lo que tiene cada uno, hace que sea un proyecto en conjunto. Tener personas bonitas trabajando a mi alrededor ha sido súper funcional para que esto de frutos bonitos.

Cuando hablamos hace un año me dijiste que tu verdadera pasión era la música, ¿qué sientes al lanzar “oficialmente” tu carrera como cantante?

Pasa que este disco que voy a sacar ahora era algo que estaba hecho de antes. Hace 6 meses debería haber sido lanzado pero luego, lo empecé a hacer de nuevo y sentí un "nuevo renacer" como persona. Tuve una transmutación en todos los sentidos, cambié mi forma de ver el mundo. Ha cambiado todo mucho en verdad.

¿Cambiaste algunas letras tras todo lo expuesta que estuviste con la denuncia?

El disco que tenía hecho era mucho más personal, solo rap. Las letras explicaban muchas cosas de lo que yo estaba viviendo en ese momento y es algo que todavía no puedo compartir con el mundo. Entonces, tomé la decisión de tomar ese mismo sentimiento y hacerlo más versátil, que se adaptara a nuevos ritmos y experiencias.

En “Trascender” vemos un debut mucho más reflexivo en comparación a otros freestylers que se lanzan a la música, ¿ese será el tono del proyecto?

A mí me gusta rapear y de ahí parte todo pero también tengo versatilidad musical, escucho muchos tipos de música como reggaetón, trap, salsa. Pero en este primer single quería marcar eso, quizás no crear un nuevo subgénero pero sí querer mostrar algo distinto. Aunque en el disco vendrán dos reggaetón, serán para reflexionar más que para sentir la música. Yo creo que nunca tengo que perder esa esencia porque es lo que más me llena, el hecho de contarles algo.

¿Vas a dedicarte de lleno a la música dejando las batallas de lado?

Es que siempre me he dedicado de lleno a la música, desde hace muchos años. Las batallas era algo que hacía en mi tiempo libre pero ahora me requieren más tiempo y los eventos me dan ansiedad. Hay una desventaja energética y no me gusta, siento que no es mi lugar por ende dejaré las competencias. Aunque no es algo que quiera abandonar completamente porque muchos de mis grandes maestros están ahí. Ahora hay nuevas niñas que querrán competir y tomar puestos internacionales. Estoy muy feliz de eso.

¿Cómo es tu proceso de composición?, ¿escribes la letra o improvisas de lleno en la pista?

No es que me siente y diga "voy a escribir un tema", si no que cuando me llega la musa por cualquier cosa. Escribo más por necesidad que por querer hacer una canción. Se me da orgánico, al mismo tiempo que vacilo la pista en mi oído creo que la puedo manifestar en palabras. Ahí escribo las partes más rapeadas y luego los coros los hago en freestyle, las melodías también.

Tras la pandemia, ¿cómo te imaginas tocando en vivo estas canciones?

No quiero idealizar nada, no me gusta eso. Es como un dicho, ese que dice “querer contar plata que aún no tienes”. Existe un decreto de que eso va a pasar pero no lo he imaginado. Siempre estoy abierta a lo que depare el destino.