Jorge Coulon, ante la pandemia: “El medio digital está reemplazando al contacto humano”

La tranquilidad de la vida alejada de la ciudad, en la localidad de Mendocilla (Región de Valparaíso), es la que ha permitido al músico Jorge Coulon, líder de Inti Illimani, sortear con cierto aplomo el confinamiento debido a la pandemia. “Si bien he estado muy encerrado, tengo mucha libertad al mismo tiempo, mucho espacio -cuenta al teléfono con Culto-. Tengo mis libros, mis instrumentos. Ha sido una oportunidad, no diría de descanso, pero sí de introspección”.

Coulon, un hombre de 72 años (“pero soy como la mala hierba”, bromea), se mantiene en activo. Con el conjunto intentan paliar la falta de conciertos con publicaciones en las redes sociales, sesiones de conversatorios y transmisiones en que han pasado artistas como Ernesto Holman, Roberto Márquez, Fernando Ubiergo, entre otros.

Esa situación, el volcado al mundo digital de la industria musical sin conciertos, es analizada por Coulon como un momento de cambio que en algún momento se debía afrontar. Para él, un hombre nacido en Temuco que se sorprendió con la llegada de la luz eléctrica a su hogar, de niño, la tecnología todavía le resulta sorprendente.

“Me sorprende el desarrollo tecnológico -asegura-. Como que parecía lejano en un momento y ha ido apareciendo. Yo leía las aventuras de Dick Tracy cuando chico, que tenía un relojito donde veía imágenes, y eso hoy es absolutamente normal”.

-¿Cómo cree que va a cambiar ese desarrollo tecnológico a la industria musical? usted ha pasado del vinilo, al CD y al mp3

-Me recuerda cuando empezamos a cantar a un micrófono los cuatro o cinco, todos en torno al micrófono apiñados. Se ha evolucionado mucho desde entonces. Este medio, el internet, también va a tener su desarrollo y va a encontrar su espacio. De alguna manera esta pandemia ha forzado una situación de usar las redes de otra manera y estamos buscando recien la lógica de los medios a distancia y todas las posibilidades que tiene.

Para Inti Illimani, una banda nacida en la era análoga, también ha significado algunos cambios para adaptarse al entorno digital. “En nuestro caso, estamos trabajando con visualistas, con gente que entiende el medio para sacarle el máximo partido”.

Aunque este sábado 11 de julio se anuncia la presencia del Inti en el festival Un Abrazo por la Salud y la Vida, convocado por los gremios de la salud, en rigor sólo se presentará Coulon en representación del conjunto. Una cosa, dice, es grabar a la distancia; otra, tocar en vivo.

“No podemos hacerlo en vivo, porque nosotros hacemos grabaciones. Desde las casas no hay como coordinar a ocho músicos -asegura-. Entonces esta vez voy a estar solo, porque aún no hemos podido coordinar eso. Todavía no hemos llegado a ese nivel de tecnología”.

El evento del 11, en que también figuran nombres como Fernando Ubiergo, La Chinganera y Villa Cariño, es presentado como un homenaje a los trabajadores de la salud por cuanto son quienes deben hacer frente de forma más inmediata a la pandemia.

“Creo que los gremios de la salud han estado reclamando atención y no solo aplausos a las 9 de la noche. Piden una atención más integral. Ellos, los funcionarios de la salud han sido los héroes involuntarios”, afirma Coulon, siempre interesado en explayarse sobre la contingencia. “Es decir, no solo reconocerle lo que hacen, sino que sobre todo, reconocer las carencias que tienen, yo creo que esa es lo fundamental de la convocatoria”.

Aunque ya pasó con largueza los 65 años que establece la ley para jubilarse, Coulon celebra la decisión de la Cámara de aprobar la idea de legislar el retiro de fondos anticipado de las AFP, pues, precisamente, cree que también parte de las carencias.

“Si el gobierno hubiese tenido una estrategia de financiar dos meses de cuarentena ya habíamos salido de esto. Pero nos ha salido más caro, nos ha salido más mal. Desde luego, corresponde que la gente trabaje toda su vida, cotice, y tenga una pensión digna, pero eso en Chile no sucede”.

Para el final, Coulon reflexiona sobre el avance del entorno digital a raíz de la pandemia y proyecta su impacto en la sociedad y las artes. “Este medio en muchos casos va reemplazando al contacto humano y va reemplazando la naturalidad por la virtualidad. En las ciudades ya no se miran las estrellas, pero nunca hemos sabido más de las estrellas como ahora, es una cercanía virtual. Eso en alguna etapa significó una fuerza poética, un esfuerzo del pensamiento que de alguna manera, me temo yo, se va perdiendo”.

El festival Un Abrazo por la Salud y la Vida se transmitirá vía Facebook Live este sábado 11 de julio desde las 19.00 horas.