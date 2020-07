A los 57 años muere Kelly Preston, esposa de John Travolta

Tras dos años de lucha contra un cáncer mamario, la actriz Kelly Preston, quien era esposa del también actor John Travolta, falleció a los 57 años producto de la mencionada enfermadad.

“En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, adorada esposa y madre, falleció luego de una batalla de dos años contra el cáncer de seno”, dijo un representante de la familia a la revista People, informando del hecho.

Preston había mantenido en privado su lucha contra el cáncer mamario “con el apoyo de su familia y amigos más cercanos”, dijo el representante de la familia.

“Era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba. Su familia le pide que comprenda su necesidad de privacidad en este momento”, agregó.

A Preston le sobreviven su esposo John Travolta y sus hijos: su hija Ella, de 20 años, y su hijo Benjamin de 9 años.

En su trayectoria como actriz, Preston actuó en películas como SpaceCamp (1986), Twins (1988), Jerry Maguire (1996) y For Love of the Game (1999). Su última cinta fue la película Gotti de 2018.

Como una ironía del destino, la muerte de Kelly Preston significa la segunda vez que el actor de Pulp Fiction enviuda. Antes fue su primera esposa, Diana Hyland, quien también falleció por cáncer de mama, en 1977.