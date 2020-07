Calamaro con todo contra el Live Aid: “Queen es el grupo más inflado de la historia”

El pasado lunes 13 de julio se celebró un nuevo aniversario del concierto Live Aid, el multitudinario evento musical organizado por Bob Geldof para recaudar fondos en ayuda de países africanos en necesidad: Somalia y Etiopía.

Sting, Phil Collins, U2, David Bowie, Madonna, Led Zeppelin, Elton John, Tears for Fears, Wham!, Hall & Oates, The Who, INXS, Paul McCartney, Duran Duran y Tina Turner, son solo algunos de los tantos artistas que se presentaron en el recital realizado en simultáneo en Filadelfia y Londres.

Un hito en la historia musical que, a la fecha, sigue siendo recordado y marcando un precedente en cuanto carteles de lujo.

Sin embargo -obviamente- no todos piensan de la misma forma, y en el marco de los 35 años del Live Aid, un reconocido cantautor argentino se manifestó al respecto: Andrés Calamaro.

A través de Twitter -pero no de su cuenta oficial por la que suele compartir su música y eventos- el hombre de “Flaca” comentó el histórico concierto interactuando con sus seguidores.

Bajo el alias “Brad Pittbull”, el cantante argentino comenzó a hablar de sus gustos musicales, aludiendo a la banda que fuera liderada por Freddie Mercury hasta 1994. No es primera vez que Calamaro usa un seudónimo para escribir sin filtro en redes sociales, anteriormente se ha hecho llamar por nombres como “Aitor Chirigoyen”.

A partir de las respuestas de seguidores -que refutaban sus apreciaciones de Queen, el ex Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, se expresó en extenso sobre los de “We will rock you”, desde el lunes de 13 de julio y hasta hace algunas horas.

“Seguimos pagando por esos veinte minutos buenos”, dijo Calamaro aludiendo a la aplaudida presentación que incluso fue recreada en la biopic Bohemian Rhapsody.

¿A Calamaro le gusta Queen? Sí, dejó muy en claro que le gusta la banda británica. De hecho tiene dos discos de ellos que compró hace más de 40 años, pero considera que tienen menos méritos que otros artistas.

“Para no ofender a nadie diré que Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra”, dijo en otro tuit, para luego hacer una lista de los artistas que considera más destacados.

“Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack...”

“Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio... King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man... Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello... Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden, Stones... podríamos seguir toda la noche”, continuó.

Fue inevitable que los acérrimos fans de Queen salieran al paso destacando la trayectoria y composiciones de la banda, quienes publicaron un total de 15 álbumes desde el homónimo Queen (1973) hasta el póstumo a Mercury, Made in Heaven (1995).

Los dedos de Calamaro no descansaron: ”Existiendo Bowie... Costello... Van Morrison... The Faces, The Clash... Ian Dury... Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen”.

Su argumento plantea que hay bandas que con tres discos son superiores a Queen y que incluso algunas de ellas están en Argentina. “Puedo citar muchos artistas argentinos más interesantes que la reina: Invisible, Sui Generis, Polifemo, Almafuerte, Anibal Troilo, Transito Coccomarola, Roberto Goyeneche, Hermetika, Pescado Rabioso, Mercedes Sosa... miles”.

Su argumento -tras una oleada de críticas de apasionados seguidores de Queen- concluyó con una alusión a sus años de juventud: “Cuando yo escuchaba a Queen, el éxito era no dormir en la comisaría... No teníamos la piel tan fina”.

Otro de los comentarios que dio que hablar, fue en respuesta a su opinión de Charly García, su colega y coterráneo. “Charly me encanta, es el primer recital que vi, somos amigos y me ayudó mucho... Pero mucho... siempre me trató como a un amigo y la diferencia de edad jamás me la hizo notar...”.

Conocidos son los roces que Calamaro y García tuvieron en el pasado, incluso se habló de un triángulo amoroso, pero según el hombre de Honestidad Brutal, todo está bien entre ellos.

“Los amigos pueden pelearse... los enemigos van a la guerra sin conocerse”, escribió.

Queen no fue la única banda criticada. De Pink Floyd dijo que “están un poco inflados”, que los Red Hot Chili Peppers le caen genial “pero son una banda horrible” y que espera “no escuchar un disco entero de Foo Fighters” en su vida.