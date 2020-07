Joker es la cinta de 2019 que reportó más reclamos en Reino Unido

Protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, Joker fue un éxito mundial.

La historia de origen de uno de los villanos más famosos de las historia de Batman, tuvo una nueva versión en 2019. No era tarea fácil considerando la interpretación de Heath Ledger -que ganó un Oscar póstumo- en The Dark Knight de Christopher Nolan.

Sin embargo, Joaquin Phoenix pudo darle su propio sello al personaje y demostrar su talento como actor en un sombrío relato que combina violencia, enfermedades mentales, indiferencia por parte de los poderosos y una sociedad en revolución.

Si bien Joker postuló a las principales categorías de los premios más importantes de la industria -que dio a Phoenix galardones como el Emmy, Globo de Oro y Oscar-, no estuvo exenta de críticas y reclamos.

De acuerdo al reporte anual de la British Board of Film Classification, en 2019 la cinta que recibió más quejas fue Joker con 20 reclamos de un total de 149 que registra la institución.

De acuerdo al informe, las causas radican en la clasificación ‘mayores de 15 años’. Varias denuncias apuntaban que la clasificación debió ser para ‘mayores de 18 años’ por el “tono violento de la cinta”.

“Un número pequeño manifestó que la cinta debió ser censurada completamente, ya que hay escenas de alta violencia que incluyen apuñalamiento y tiroteos, con heridas sangrantes en detalles. Sin embargo, no se detienen en la imposición de dolor o lesión que se vive y presencia a los 18″.

Recientemente, Todd Phillips publicó una nueva fotografía inédita del rodaje de la cinta.

A Joker le siguió en cantidad de reclamos La Favorita, cinta de Yorgos Lanthimos protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz. 12 personas emitieron quejas alusivas al lenguaje, las referencias sexuales y el sexo en sí.

“El fuerte lenguaje en La Favorita es usado frecuentemente en un contexto cómico y nunca agresivamente. La actividad sexual y las referencias sexuales son recurrentes a los 15 años, aunque su aparición en un drama de trajes de época puede haber sorprendido a una minoría de espectadores”, detalla el reporte anual.

Del total de 70 cintas contempladas en el informe de la British Board of Film Classification, también se registraron reclamos por John Wick: Chapter 3 - Parabellum (9), Alita: Battle Angel (5), Bumblebee (4), Fighting with my family (5), Holmes and Watson (4), Shazam! (4) y The Queen’s corgi (5).

Mientras la mayoría recibió denuncias alusivas al exceso de violencia y referencias sexuales, el último filme mencionado incluyó quejas por supuesta incitación a la crueldad animal.