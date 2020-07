El retorno de Vicente Ruiz en colaboración con Escenix

Fue en 2015, después de 30 años de trayectoria, cuando Vicente Ruíz realizó su última performance, en Estación Mapocho. Ahora, el artista vuelve a acercarse al género como curador de la nueva línea performática de Escenix, la plataforma de streaming teatral creada por su histórica colaboradora, la actriz Patricia Rivadeneira.

Figura emblemática de la escena underground en los años 80, Ruiz ha desempeñado variadas facetas escénicas, desde actor a bailarín. Pero la que le brindó notoriedad fue la performance, asociada siempre a un gesto experimental y provocador. Como aquella realizada en 1992 en el Museo de Bellas Artes, con Patricia Rivadeneira desnuda, envuelta en la bandera y crucificada.

Las actividades de Vicente Ruiz junto a Escenix incluyen el ciclo Zoomióticas, conversaciones con artistas que a partir del 13 de agosto participarán de la muestra online de performance Stage Out. Entre los artistas convocados por Ruiz están LasTesis, el colectivo Delight Lab, la artista visual chilena Cheril Linett y el italiano Paolo Angelosanto. “Yo quería invitar gente que estuviera lejos del escenario tradicional idealmente”, dice. En tanto hoy a las 20 h, se estrena Performer 1, pieza audiovisual de Enzo Blondel que reúne registros de la primera etapa de Ruiz como creador. La exhibición tiene un valor de $2.500.

-¿Cree que a través de estas performances se puede leer el momento social actual?

-La crisis que vivimos hoy día hace mucho rato que está anunciada, por los economistas y por los ecologistas, entonces realmente no estamos ante un mundo que no sospechábamos. Creo que en ese sentido los artistas también ayudan a pensar y a revisar el planeta.

-¿Cómo lo ha afectado la pandemia?

-No puedo decir que no ha afectado, aunque no en un 100% porque vendo arte y el arte lo compra gente que tiene mucho dinero y esa gente está intacta. Pero no puedo negar que es una oportunidad para iniciar nuevos aspectos que están muy dentro de uno para poder ofrecerlos, y así ocurre cuando el arte se renueva. Cuando esto se acabe, solamente los que se van a renovar en el arte van a insertarse, los que van a vender lo que vendían no creo que le resulte mucho.