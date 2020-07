Nuevo álbum de The Cure: “Tiene que ser el más intenso, más triste, más dramático y emocional”

The Cure tiene un nuevo disco a la espera de ser lanzado, pero aún no hay fecha ni cantidad de canciones definidas. A 12 años de 4:13 Dream, los hombres de “Pictures of you” siguen creando música, prometiendo incluso el lanzamiento de tres discos. Pero vamos por parte.

Roger O’Donnell, tecladista de The Cure, recientemente dio una entrevista a la revista Classic Pop, conversación en la que adelantó qué esperar de su nueva producción.

“Hace cuatro años le dije a Robert, ‘Tenemos que hacer otro álbum. Tiene que ser el más intenso, más triste, más dramático y más emocional que hemos hecho, y luego podemos alejarnos de él'. Robert estuvo de acuerdo. Creo que todos estarán felices con él”, dijo el músico británico.

En 2019, Robert Smith dio una entrevista a NME en la que dijo que esperaban terminar el disco en 2019, agregando que el título tentativo era Live from the moon. Supuestamente, era un álbum de un total de tres que estaban produciendo.

“El problema es”, continuó O’Donnell, “que han pasado 12 años desde que salió nuestro último álbum, por lo que se ha vuelto precioso. Cuando tienes un catálogo como el de The Cure, es mucho que superar. Robert ha dicho ‘Si The Cure dice algo más, más vale que sea importan y malditamente bueno'”.

Según O’Donnell, así será. “Será un álbum maravilloso. Solo sugiero un poco de paciencia”, concluyó el tecladista.