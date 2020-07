Julia Roberts y Denzel Washington protagonizarán una nueva película de Netflix

Leave the World Behind es el título de la siguiente novela de Rumaan Alam y también el nombre de una cinta cuyos derechos se adjudicó Netflix.

De acuerdo a la sinopsis oficial del libro, “es una historia magnética sobre dos familias, que no se conocen entre ellas, que son forzadas a convivir en un largo fin de semana en el que todo sale mal”.

Según detalla Entertainment Weekly, el relato de Alam explora las complejidades de la paternidad, la segregación racial, diferencia de clases, así como los vínculos nuevos y aquellos que se rompen en tiempos de crisis.

La adaptación cinematográfica tendrá a Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming) como guionista y tendrá como protagonistas a Julia Roberts y Denzel Washington.

Los actores se reencontrarán en un set a 27 años de trabajar junto en la cinta El informe pelícano (1993), basada en la novela de John Grisham.

La novela de Rumaan Alam -Leave the World Behind- será publicada en octubre, mientras que Netflix no ha dado a conocer una fecha tentativa para el debut de la cinta.