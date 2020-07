The Walking Dead anuncia la fecha del último capítulo y la emisión de episodios extra en 2021

El final de The Walking Dead ya tiene una fecha definitiva. La noticia se dio a conocer durante un conversatorio virtual con parte del elenco para la versión a distancia de la Comic-Con 2020.

Durante la transmisión, en que participaron figuras como Norman Reedus, Melissa McBride y Jeffrey Dean Morgan, además de la showrunner Ángela Kang y el director Greg Nicotero, se detalló que el último episodio llamado “A Certain Doom”, se emitirá el domingo 4 de octubre a las 21.00 horas (la misma hora en Chile). También se revelaron los primeros cinco minutos de ese capítulo.

Tras el cierre, se estrenará la serie spin off The Walking dead: The World Beyond, y luego un episodio de discusión llamado Talking dead, en que se conversará sobre ambos.

Originalmente, el cierre de la temporada estaba fijado para el 12 de abril, pero se postergó debido a la pandemia del Covid-19.

Además, en la cuenta oficial de la serie se comunicó que en 2021 se estrenarán seis episodios extra. Pero el de octubre, sigue como el final. En el tweet se explica que estos capítulos adicionales, “serán solo un ‘extra’”.

En la conversación, Nicotero adelantó algunas ideas sobre el trabajo desarrollado para el final. “Realmente tengo que darle a Ángela y a los escritores un gran aprobado, porque siento que la trayectoria de latemporada, la forma en que se desarrolló la temporada, simplemente sentí que cada episodio te dio más que el episodio antes”.