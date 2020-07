Premiadas en Cannes y nominadas al Oscar: las más de 80 películas que este año traerá el Sanfic

Las plantas, se sabe, son el origen milenario de las experiencias sensoriales más curiosas de la humanidad. Del peyote a la cannabis sativa o de la amapola a la hoja de coca, un vegetal siempre aguarda en alguna parte del mundo para ser probado o sintetizado con las más impensadas consecuencias. Lo que nadie espera es que una planta casera sea capaz de cambiar el curso de las vidas de todos quienes pasen por su lado: eso es lo que le sucede justamente a la científica Alice Woodard en la película Little Joe, el filme por el que la actriz británica Emily Beecham se llevó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes 2019.

La cinta de la realizadora austríaca Jessica Hausner será una de las 84 producciones que este año se podrán ver en el 16º Santiago Festival Internacional de Cine, que se hará desde el 16 al 23 de agosto. Little Joe fue una de las sorpresas más agradables de Cannes en el 2019, sobre todo por su frescura y por el tono de su historia, a medio camino entre el desparpajo, la comedia de costumbres y la distopía científica.

En su laboratorio, Emily y sus colegas Bella (Kerry Fox) y Chris (Ben Wishaw) se dedican a crear plantas y flores artificiales para una multinacional de la industria genética. Todo adquiere un matiz surreal cuando Alice se lleva una de sus recién creadas flores a casa, sin sospechar que ésta (a la que incluso llama Joe) trastornará la conducta a los que interactúen con su polen.

El filme da una idea del tipo de películas que Sanfic está dispuesto a traer al país. En esta ocasión y debido a la cuarentena, la muestra será online y contará con acceso gratuito. Habrá 21 estrenos mundiales, 32 latinoamericanos y 21 nacionales.

“Estamos contentos con la programación y los jurados que tendremos este año a pesar del contexto especial que vive Chile y el mundo con la pandemia”, comentó Carlos Núñez, el director artístico de Sanfic, en conferencia online. “Hemos hecho grandes esfuerzos por contar con lo mejor del cine nacional e internacional”, agregó sobre el festival, el más grande del país, organizado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media.

Las películas del Sanfic 2020 se podrán ver en www.sanfic.com y para acceder a ellas es preciso pre-inscribirse desde ahora en el mismo sitio para recibir noticias del festival e información de fechas importantes. Luego, a partir del 10 de agosto, hay una revalidación oficial en el mismo portal online de Sanfic. Las fechas de exhibición serán ls del encuentro, entre el domingo 16 y el domingo 23 de agosto. Cada película tiene un máximo de 600 visualizaciones y, en el caso, de los filmes de la sección Sanfic Educa, es de 1.200.

Una de las secciones más apetecidas del Sanfic es Maestros del Cine, dónde normalmente se exhiben largometrajes de autores consagrados o con muchos premios previos en el circuito internacional de festivales. Este año, además de Little Joe de Jessica Hausner, destacan Nomad: In the footsteps of Bruce Chatwin, el documental de Werner Herzog sobre el escritor y viajero inglés Bruce Chatwin; Sorry, we missed you, la intensa película de Ken Loach, sobre un trabajador de delivery en Gran Bretaña; o Siberia, el sugestivo filme de Abel Ferrara protagonizado por Willem Dafoe como un expatriado estadounidense en busca de su identidad en Siberia.

El cineasta Werner Herzog dirige Nomad: In The Footsteps of Bruce Chatwin, filme que el año pasado estuvo en Cannes y que registra la ruta planetaria del escritor y viajero inglés Bruce Chatwin.

Sacerdotes y hoteles

En esta misma muestra se dará Corpus Christi, del realizador polaco Jan Komasa, uno de los más sobresalientes nuevos directores del siempre saludable cine del país eslavo. Estrenada el año pasado en el Festival de Cine de Venecia y nominada en el 2020 al Oscar a Mejor Película Internacional, Corpus Christi nos cuenta la historia real de Daniel (Bartosz Bielenia), un criminal que al salir de la cárcel finge ser un sacerdote en un pueblito lejos de la ciudad.

Las estrellas femeninas del cine francés Léa Seydoux y Chiara Mastroianni protagonizan respectivamente Oh Mercy! y Habitación 212, ambas estrenadas en Cannes 2019. La primera es una cinta de corte policial y dramático acerca del asesinato de una anciana el día de Navidad y es dirigida por Arnaud Desplechin, cineasta francés original y ecléctico en sus cambios de registros. La segunda es de Christophe Honoré y tiene un tono más bien cómico: es la historia de una esposa que decide separarse tras 20 años de matrimonio para irse a vivir al frente de su antigua casa, en la habitación 212. Por este rol, Chiara Mastroianni ganó el galardón a Mejor Actriz en la sección Una Cierta Mirada de Cannes.

En la competencia de Cine Internacional hay siete largometrajes y por Chile va Blanco en blanco, trabajo de Théo Court que el año pasado se llevó nada menos que el premio a Mejor director en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia. Ambientada hace un siglo en Tierra del Fuego, la cinta se centra en la historia y las encrucijadas que enfrenta Pedro (Alfredo Castro), un fotógrafo chileno que debe captar imágenes para la boda de la hija del latifundista local.