Cine Arte Alameda debuta su servicio de streaming

El 27 de diciembre de 2019 el Cine Arte Alameda sufrió un siniestro que vio al fuego dañar gravemente su fachada e infraestructura interna. Posteriormente, a mediados de marzo de 2020, un virus que cobra víctimas en distintas partes del mundo, llegó al país obligando a cancelar eventos masivos, cerrar restaurantes, centros comerciales y, por supuesto, salas de cine.

Pero esos golpes no han sido suficientes para detener el objetivo del Cine Arte Alameda: difundir cine de autor y diversas historias audiovisuales.

Con el apoyo financiero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lanzaron centroartealameda.tv, un servicio de streaming con películas, cortometrajes y documentales; desarrollado por Frambuesa TV.

“El equipo del Centro Arte Alameda, que es un equipo de jóvenes profesionales, propusieron la posibilidad de generar un canal online que nos permitiera presentar una programación con la curatoría que nos caracteriza, lo que nos permite compartir y entregar una oferta cinematográfica a nuestro público que ha sido muy fiel en el tiempo”, señala Roser Fort, directora del Centro Arte Alameda.

La plataforma digital tendrá dos modalidades: contenido gratuito y producciones cuyo acceso será de pago. Inicialmente contará con un catálogo de 17 películas, el que aumentará cada jueves con un estreno.

Para celebrar la inauguración del servicio on demand, debutarán tres cintas: Wiñaypacha del peruano Oscar Catacora, El Príncipe del chileno Sebastián Muñoz y Cuchillo al corazón del francés Yann González.

Cómo funciona

El catálogo estará conformado por películas y cortometrajes, los que podrán verse desde dispositivos móviles y computadores. La plataforma tendrá dos modalidades:

Sala de cine: Cine de autor con curatoría de Centro Arte Alameda. Tendrá un costo de $3.890 mensuales.

Hall Central: Contenido liberado, cine, micrometrajes, videoclips, conciertos, documentales y funciones abiertas de streaming. También se está trabajando en un especial de Medio Ambiente producido por Alejandro Parra, socio en Centro Arte Alameda. “Me interesa bastante la parte de contenido medio ambiental, ecológico y cambio climático. Estoy en conversaciones con varios festivales como Guadalajara, Tribeca, Sundance, Hong Kong, y algunas productoras francesas para que nos alimenten con ese tipo de contenido para que hagamos una sección gratuita para nuestra comunidad”, detalló Parra.

Los estrenos

Wiñaypacha: La ópera prima del director peruano Óscar Catacora. Se trata del primer filme hablado íntegramente en lengua Aymara. Se estrenó en el Festival de Cine de Lima y ganó el premio a Mejor Ópera Prima y Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Guadalajara.

El Príncipe: Será la primera película chilena de la plataforma. Con un elenco excepcional integrado por Juan Carlos Maldonado, Alfredo Castro y Gastón Pauls, entre otros se vislumbra como la gran película revelación del 2020. Esta es la ópera prima de Sebastián Muñoz y relata la vida de un veinteañero solitario y narcisista que es condenado a ir a la cárcel por el asesinato del hombre que amaba. Se trata de una historia de amor negro LGBTIQ+ en la década de los 70′.

Cuchillo al corazón: Dirigida por el extravagante director francés Yann Gonzalez, es una apuesta total de estilo. Un slasher erótico, oda pop al cine Giallo de los años 70, que compitió por la palma de oro en Cannes 2018. Vanessa Paradis interpreta a una productora de cine porno gay que intenta reconquistar a su antigua novia dirigiendo su película más ambiciosa. Todo se tuerce con la llegada de un misterioso asesino enmascarado. La banda sonora está a cargo del hermano del director y su banda M83, reconocida agrupación gala que ya ha incursionado positivamente en el mundo de los soundtracks. Esta es la segunda colaboración entre el realizador y el músico.

El catálogo inicial

Centroartealameda.tv en un comienzo tendrá 17 películas y cada jueves agregará un estreno a su biblioteca. Entre producciones latinoamericanas, tendrán un especial de Agnés Varda -pionera de la Nouvella Vague-, el debut de Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat, documental dirigido por Sara Driver, compañera y colaboradora de Jim Jarmusch, sobre la vida y obra del artista neoyorquino.

“Tenemos estrenos semanales, pero también un recorrido por la historia del cine, una mezcla entre lo nuevo y lo clásico. Proponemos una programación dinámica, donde las muestras o ciclos, se irán renovando con nuevas obras y temáticas”, señala Martín Castillo, programador del Centro Arte Alameda.

Las obras se clasificarán en cuatro categorías:

Marquesina: Estrenos del mejor cine de autor a nivel global como Wiñaypacha. “Es una selección de cine internacional, una panorámica global al cine de autor, películas que han dejado su huella en diversos festivales”, remarca Castillo.

Divergencias: Cinefilia ecléctica y desprejuiciada. Nuevos caminos, cine B, temáticas LGBT+ y vanguardias como Cuchillo al corazón. “Nos lleva por otros caminos, cine ecléctico y desprejuiciado, vanguardias y nuevas tendencias, un cine difícil de catalogar y sin binarismos”.

A foco: Una mirada en profundidad a la filmografía de reconocidos realizadores. “Comenzaremos con Agnès Varda, cuyo trabajo fue reinventar la realidad en cada película, plasmando las problemáticas sociales, cuestionando los cánones estéticos, usando el cine como medio y testimonio”, adelanta el programador.

Neoclásicos: Obras maestras contemporáneas de los últimos 30 años. Esas películas que llegaron para quedarse. “Referentes alternativos del presente y el futuro”, agrega Castillo.

Próximamente se sumarán las categorías: “Latinoimaginario”, dedicada a las películas del continente; “Cortometrajes Nacionales” y “Wurlitzer”, centrado en la música.

“Desde hace un tiempo que veníamos estudiando el cómo incorporar un canal que permitiera tener otras plataformas de exhibición y de expresión de todas las otras disciplinas. Sin duda, que esta salida se adelanta producto de la contingencia mundial. Y al ser mundial esto ha permitido que podamos imaginar una propuesta online similar a lo que realizábamos presencialmente en sala”, dijo Roser Fort a través de un comunicado oficial.

El gran lanzamiento comienza con un programa vía streaming este jueves 30 de julio a las 21.30 horas, el que contará con la presencia de Martín Castillo -programador cinematográfico CAA-, Roser Fort -directora CAA- y Denisse Leighton -periodista CAA-.

Bajo el título “El living”, conversarán todos los jueves sobre arte y cultura.

Para más información, visita Cine Arte Alameda en Facebook, Instagram y su sitio web.