Habla la ilustradora que acusa a La Jauría de usar sus diseños para promocionarse en Amazon Prime

El 10 de julio debutó en Amazon Prime la serie La Jauría, una producción chilena-estadounidense creada por Fábula y Fremantle con fondos del CNTV, y difundida por el catálogo de Amazon Prime Video.

La trama comienza en un colegio, con las acusaciones de acoso sexual por parte de un profesor (Marcelo Alonso) hacia sus alumnas. El caso toma un camino aún más oscuro cuando la estudiante que lidera la toma de la escuela (Antonia Giesen) desaparece, y al poco tiempo se difunde un video que muestra un grupo de cinco hombres que abusan sexualmente de ella.

Tres detectives de la PDI (Antonia Zegers, Daniela Vega, María Gracia Omegna) investigan en profundidad hasta descubrir un macabro juego en el que hombres pretenden castigar a las mujeres.

A menos de dos semana de su debut, Amazon confirmó que La Jauría tendrá una segunda temporada, la que no tendrá fondos del CNTV, pero de todas formas alcanzó un acuerdo para ser emitida por TVN.

Sin embargo, a los pocos días la serie fue mencionada nuevamente, esta vez, por una ilustradora estadounidense que acusa de uso inapropiado de su trabajo por parte del equipo de La Jauría.

“Me dijeron que los productores del programa La Jauría robaron mi trabajo y lo usaron para promocionar su serie en Amazon Prime”, dijo Corinne Reid adjuntando la imagen de su diseño y la imagen de la serie que no solo es promocional, es parte importante del argumento.

Reid es una ilustradora de 31 años que actualmente vive en Boston. Hace nueve que se dedica al arte y confiesa que la pandemia ha sido bastante estresante, “pero estoy intentando hacer lo mejor para mantenerme a salvo”.

En conversación con Culto, Reid detalla que lo más complejo ha sido ver el impacto en sus colegas artistas.

“El trabajo freelance está bastante escaso en estos momento y muchas personas tienen problemas”, dice, “gran parte de mis ingresos venían de la venta física de mis ilustraciones, y dejar de contar con eso ha sido difícil”.

Corinne Reid. Foto: Instagram de Corinne Reid.

Corinne colabora actualmente con The Wall Street Journal y la editorial Penguin Random House, entre otros clientes, y en el pasado ha trabajado en espectáculos tributo a realizadores como Guillermo de Toro y Hayao Miyazaki.

Su obra “Ascendance”, que combina la naturaleza lírica de sus obras pasadas, con énfasis en la belleza artística del cuerpo humano, es según ella su principal obra hasta ahora.

Caso Jauría

“Wild dog” es el nombre del diseño creado por Corinne, el que fue publicado como la portada del libro In the house in the dark of the woods de Laird Hunt en octubre de 2018. “Definitivamente lo llamaría un favorito de los fanáticos”, dice la artista a Culto.

“Ha sido una ilustración muy popular e importante para mí desde que la hice en 2010”, añade, “lo notable de esa obra es cómo resuena con diferentes personas”.

Según Corinne, “tenía una intención original al hacerla, pero creo que lo que simboliza para los demás es mucho más importante”.

-¿Cómo fue el proceso creativo para “Wild dog”?

Fue desarrollada originalmente como una pieza de mi portafolio personal, y la hice en mi último año en la universidad. Si bien me gusta mantener en secreto las interpretaciones originales del diseño, diré que me inspiré en un antiguo cuento popular de la dinastía Qing. Todavía tengo las páginas llenas de bocetos, llenas de cabezas y manos de lobo, tratando de encontrar la combinación ideal de las dos. Una vez que lo tuve, algo hizo clic y supe por donde tenía que ir. ¡Afortunadamente mi profesor aprobó el boceto!

-¿Cómo supiste de la serie La Jauría?

Creo que un grupo de gente decente que conocía mi trabajo se puso en contacto conmigo cuando se lanzó el tráiler. De lo contrario, nunca hubiera sabido sobre esto, y siempre aprecio a las personas que se desviven cuando sienten que han visto algo que no está del todo bien. Antes del tráiler, nunca había oído hablar de la serie ni de ninguna de las personas involucradas.

-¿Qué piensas hacer?

Estoy en comunicación con los productores para rectificar la situación, y espero que haya algún compromiso que aborde los muchos usos de mi imagen para la serie.

Al cierre de la edición, la productora Fábula —responsable de La Jauría— no respondió a las consultas de Culto.