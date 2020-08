Ejecutivo de Netflix Originals asegura que la pandemia no frenará su producción

Durante su segundo trimestre, Netflix adquirió 10.09 millones de suscriptores nuevos, lo que aumentó su base de usuarios a 193 millones. El incremento se da en el marco de una pandemia que ha obligado a cerrar salas de cine, teatros y cancelar conciertos.

Mientras los grandes estudios debieron poner sus producciones en pausa -se anticipa el reinicio de rodajes en septiembre, pero está en permanente evaluación-; y reprogramar los estrenos teatrales, las plataformas de streaming pudieron sacar a relucir su arsenal de productos originales.

Tendo Nagenda, Vice Presidente de contenido original en Netflix, asegura que la gran N tiene cubierto -al menos- lo que resta de 2020 y parte de 2021 en lo que respecta a estrenos. “Queremos volver al trabajo y regresar a la producción como todos, y queremos superar este año. Aún estamos en muy buena forma”, dijo Nagenda.

Tendo Nagenda

En entrevista con The Hollywood Reporter, quien asumió el cargo ejecutivo en 2018 tras casi nueve años trabajando en Disney, adelanta los grandes estrenos que prepara la plataforma y se refiere al futuro del cine en un mundo post-pandemia.

“Todavía habrá muchas películas que la gente querrá ver en el cine. Creo que también habrá conciencia de que hay una película de súper alta calidad disponible que podría o no estar en los cines. La elección no será: ‘¿Voy al cie o veo algo en la comodidad de mi propia casa?’ Va a ser, ‘¿Qué quiero ver y dónde puedo encontrarlo?’ Si esa respuesta está en Netflix, y no en una sala de cine, la gente estará mucho más acostumbrada y feliz de verla en casa”, dijo Nagenda a THR.

Respecto a la diversidad en las producciones cinematográficas y televisivas, en mayo de 2020 Netflix estrenó la serie Hollywood, la que reimagina los años dorados del cine suponiendo que una mujer podía tener un alto cargo o que no se discriminaban a afroamericanos o LGBT+.

La ficción no se puede catalogar como un éxito, pero da cuenta de una disposición por hacer historias más inclusivas, lo que a juicio de Nagenda, hace falta hoy en día.

“Los hechos y los datos muestran que la representación detrás de la cámara conduce a una inclusión y representación frente a la cámara. Y eso está en las suites ejecutivas y en la dirección, producción, escritura y realización de películas y los elementos debajo de la línea. Lo que me gustaría ver es un aumento de la representación en las salas donde se toman las decisiones”, señala.

¿Qué es un hit para Netflix?

Los Oscar 2020 dieron a Netflix una gran cantidad de postulaciones gracias a cintas que contaron con un elenco destacado y directores de renombre. Basta mencionar The Irishman, Historia de un matrimonio o Los dos Papas, para graficar los ejemplos.

“Hay muchas métricas para determinar qué es exitoso para nosotros. No solo visualización, sino calidad, premios, representación. ¿Sirvió a un público en particular que valoramos en Netflix, en una región en particular, o en un comportamiento demográfico o de visualización?”, dice Tendo Nagenda.

“Cualquier película que hagamos, independientemente de cómo le vaya en el primer mes, estará en Netflix para siempre. Por lo tanto, es posible que algo reciba más atención y visualización dos años después de su lanzamiento. No se tiene que pensar en términos de golpes o bombas”, agregó.

En lo que respecta proyectos futuro, Nagenda confiesa que sueña con trabajar con nombres como Jordan Peele, Nolan y Tarantino. Al mismo tiempo, apunta a una audiencia familiar por medio de “grandes aventuras”.

“Amaría trabajar con Jordan Peele para hacer una película de Netflix. Amamos a Chris Nolan, amamos a Quentin Tarantino. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos y encontrar personas con ese nivel de talento para poder trabajar tan pronto como sea posible y luego hacer que realicen cintas solo para Netflix”, desclasificó en torno a los horizontes de la plataforma.

“Estamos buscando películas de aventuras de gran audiencia y nivel PG como algo en lo que queremos incursionar. Algo parecido a la primera Star Wars, o Harry Potter 1 y 2. Muchas películas familiares de acción en vivo, fantasía y espectáculos que creemos que son grandes y pueden funcionar muy bien. Una historia tipo Jumanji. Esa es la próxima frontera”, anticipó.

Pero Nagenda no está preocupado por las “competencia” con los grandes estudios una vez que la cancha se iguale entre el streaming y las salas de cine.

“Lo vemos como una oportunidad para explorar aquello en lo que no se centraron los grandes estudios. Nuevas ideas. Queremos alentar a los grandes talentos a pensar de esa manera. George Lucas creó Star Wars, no se basó en un libro. Si tienes ese tipo de imaginación, como los Wachowski con The Matrix, creemos que somos el lugar para aprovechar ese tipo de ideas innovadoras y nuevos cineastas”, concluyó.