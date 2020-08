Nadie pone a Baby en un rincón: Dirty Dancing tendrá secuela con Jennifer Grey

Es oficial. A 33 años del estreno original de Dirty Dancing será estrenada una secuela.

Jennifer Grey, la actriz que personificó a Frances ‘Baby’ Houseman, será parte del reparto y tendrá el rol de productora ejecutiva.

A 11 años del deceso de Patrick Swayze -Johnny Castle en la cinta- producto de un cáncer pancreático, la actriz principal de Dirty Dancing retomará la historia que la lanzó a la fama.

Si bien no se ha dado a conocer mayor información respecto a la trama de esta secuela, The Guardian asegura que será dirigida por Jonathan Levine.

Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate, dijo: “Será exactamente el tipo de película nostálgica y romántica que los fanáticos de la franquicia han estado esperando”.

La cinta que debutó a mediados de los 80, fue producida por Linda Gottlieb y escrita por Eleanor Bergstein, quienes en 2019 develaron los secretos de la cinta en la docuserie de Netflix Las películas que nos formaron.

“(I’ve had) The time of my life”, canción principal del filme que ambienta el clímax de Dirty Dancing, ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción Original.