Los archivos de Cerati: familia del músico revela manuscrito de “Puente”

“Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras”, cantaba Gustavo Cerati en los primeros versos de “Puente”, el segundo sencillo del disco Bocanada.

Hoy, a 61 años de su nacimiento, y casi seis años de su muerte, es su familia y seguidores quienes lo buscan en las rimas de sus letras.

“Puente” fue ubicada en el puesto número 59 de las mejores canciones de la historia del rock argentino, tanto por la revista Rolling Stone (2000) como por MTV, y permanece como uno de los tantos himnos que rememoran la vida y obra del cantautor argentino.

“Una vez más, queremos agradecer las muestras de cariño expresadas en tributos, homenajes, covers, citas de sus letras y saludos provenientes desde todas partes del mundo. Su obra ha hecho que Gus sea parte de todos”, escribió la familia del músico a través de la cuenta oficial de Twitter junto a una fotografía que da cuenta del origen de la canción de 1999.

“En estos tiempos difíciles, creemos un Puente de amor y protección cuidándonos entre todos”, detallaron.

El que fue el segundo disco solista de Cerati, encontró al artista en un periodo de reinvención. Estaba formando una nueva banda y poco a poco el matrimonio con Cecilia Amenábar llegaba a su fin. Martín Carrizo, baterista, fue uno de los últimos músicos que se incorporó al staff.

Según recuerdan los artistas que trabajaron con Gustavo en aquellos años, el trabajo despejaba su mente y les pedía constantemente interacción, comentarios, y feedback de sus composiciones.

El génesis de “Puente” es uno de los recuerdos más vívidos para Carrizo. “Hizo todas las letras delante nuestro”, relató en entrevista con Rolling Stone para la edición 20 años aniversario de Bocanada (Julio 2019).

De acuerdo al registro de la revista trasandina, una noche, Carrizo y Fernando Nalé volvieron al estudio en busca de un equipo. “Gustavo nos abrió y nos acompañó a buscarlo y a cargarlo. Ahí nomás, de parados en un pasillo contra la puerta, nos dijo ‘Escuchen'... Cerati agarró la [guitarra] acústica como si fuera un mariachi y empezó a tocar ‘Puente'”.

Para Carrizo, lo que escuchó fue impactante. “Con Fernando nos moríamos de placer. La terminó de tocar, nos miró como si no tomara conciencia de que era Gustavo Cerati y de lo que era esa canción recién parida. Nos preguntó ‘¿Les gusta?’. Fernando y yo estábamos derretidos. Yo quedé sentado en una silla contra la puerta, era un minipasillo donde ya no entraba ni un alfiler, y estaba ocurriendo eso”, dijo el baterista.

En lo que respecta su melodía, “Puente” se basó en samples de la canción “435 In The Morning (Kid Loco Mix)” de Saint Etienne. Pero sus letras son una conjugación de frases que Cerati -tal como hacía con la música- recogía y reconfiguraba a su modo.

Según registra el libro Cerati en primera persona (2014, Ediciones B) de Maitena Aboitiz, las letras de “Puente” comenzaron a tomar forma con una frase del director Eduardo Capilla, cineasta tras la cinta +Bien -musicalizada por Cerati-.

“Son esos paladines que uno tiene. Cuando estás haciendo el disco están ahí apoyándote y vienen y te traen cosas escritas. Algo que tenía que ver con los átomos de alguien y tenía algo que ver con eso. Y otra cosa que me acuerdo es de Leo García: ‘causa y efecto’, un día vino y me dijo: ‘Estoy todo el tiempo pensando en causa y efecto’ y como estábamos cantando juntos y esa parte la tenía que cantar él conmigo, lo agregué”, relató Cerati según el registro de Aboitiz.

¿Gracias por venir? o ¿Gracias porvenir? Un poco de ambas.

“Me acuerdo del juego de sintaxis. ‘Gracias por venir’, ‘por venir’ y el ‘porvenir'. Y ‘Puente’ es pura imaginación en realidad, tampoco es que estoy hablando de nadie en especial, la verdad es esa. Es la única canción en donde incorporo un poco la idea del público, o lo que puede llegar a pasar en esa canción cuando la estás haciendo con gente. Y esa idea de aquello que estaba separado y está junto. Y me acuerdo de estar escribiéndola y decir: ‘Esto está buenísimo’, porque me imagino cantándola en vivo con la gente y el puente que se genera de energía. También era una forma de neutralizar el ‘Gracias Totales', me había transformado en Míster Gracias totales”, dijo el músico como renegando de las palabras de despedida proferidas en el Estadio de River Plate.

Cerati en la filmación del video "Puente".

El video se configuró a partir de la misma idea que le evocaba la canción: un viaje. Un poco similar a la esencia a que ideó para Fuerza Natural, pero en vez de tener un tono western, exploraba el espacio.

“La música, en general, me encanta escucharla en trayecto ¿no? El video de ‘Puente’ me muestra un trayecto en una nave: digamos en una situación. Ideal de escucha. Y me parece que Bocanada también es muy interesante para escucharlo en trayecto. Tiene ese viaje ya fílmico impreso en el disco y funciona muy bien ¿no?, Cuando va hacia algún lugar”, relata en Cerati en primera persona.

“En realidad busqué el contraste ¿sabes? Porque el tema se llama ‘Puente’ y habla un poco de varios tipos de puente. Por un lado uno podría hablar de una reacción romántica, de una esperanza de llegada, y el puente que se genera entre dos personas, y por otro lado es un puente con la gente también, bueno, a partir de la palabra puente empieza a ser un puente cualquier cosa…. Un paso de la luna al sol, ese tipo de cosas así, igual jugamos con un contraste en donde la letra no tuviera exactamente que ser explicada desde las imágenes”, agregó.

La idea del videoclip surgió de una mezcla de improvisación y casualidad. Originalmente la canción “Raíz” sería el corte promocional de Bocanada, por lo que Cerati y ‘Andy’ estaban ideando un video para ese tema. Sin embargo, el sello les dijo que consideraban a “Puente” como el sencillo ideal, por lo que tuvieron que cambiar sus planes.

“Teníamos que filmarlo en dos o tres días. Así que nos empezamos a preocupar un poco, porque a veces las ideas puede ser intransferibles de un video a otro, en definitiva no tiene por qué ser tan literal, pero en este caso no funcionaban. Salimos a la calle un poco a buscar aire. Estábamos en casa y salimos y de golpe pasa un helicóptero concretamente por la calle. Era uno de estos helicópteros que usaban para promociones que lo estaban llevando en un camión. Así que cuando vimos eso dijimos: Ahí está”, recordó en conversación con la periodista argentina.

“Viste esas cosas casi estúpidas que ocurren… Así que al otro día estábamos ya imaginando hacer este video con el helicóptero. Lo conseguimos. El helicóptero va por tierra y es medio ridículo cuando estaciona o llega a su lugar, ese lugar donde hay dos soles, que es el final del video, y el único que vuela soy yo.... Era muy loco, fueron cuatro días así en la noche, la gente no entendía nada. Un camión con un helicóptero atrás con una persona iluminada. Y al mismo tiempo aparecen los amigos de la banda que los voy llevando, mucha gente que ni quedó al final, subió todo el mundo al helicóptero ese. Ya estábamos medio cansados”, registra el libro publicado en 2014.

El clip de “Puente” fue filmado en Avenida Corrientes, un lugar muy concurrido en la capital transandina. “Era una idea medio extraña: una especia de cápsula que anda por la ciudad de Buenos Aires y mientras voy subiendo algunos amigos arriba, los paseo, digamos, y todo va reflejádnose en el video, es un poco esa idea, y al final hay un espacio exterior donde salto”, precisa en torno a su imaginario calificado también como “un poco Disney por momentos, con esas libélulas que aparecen”.

Además, según relató Gustavo Cerati, terminó de grabarlo el 11 de agosto de 1999. “Está bueno porque también hay una parte que aparece un eclipse, y lo terminé justo el día de mi cumpleaños, que fue el día del eclipse…”.