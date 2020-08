Así será el reboot dramático de El príncipe del rap

Hace 2 horas

Will Smith y Morgan Cooper trabajan en una nueva versión de la sitcom de NBC. Si bien mantiene la trama original -un joven de Filadelfia que va a vivir con sus tíos millonarios a Los Angeles-, el tono cambia radicalmente: ya no tendrá risas grabadas, y temas como la segregación racial y el abandono por parte del padre de Will, serán más relevantes.