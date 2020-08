Sanfic inaugura su primera versión digital con 84 películas

Después de 20 años de matrimonio, la relación entre María y su esposo Richard se apaga. Ella se siente atraída por hombres más jóvenes y tras un incidente de infidelidad, decide abandonar su casa. Se instala entonces en el hotel de enfrente, en la habitación 212, donde se enfrenta con sus demonios y con una serie de personajes vinculados a su vida.

La habitación 212, del realizador francés Cristophe Honoré, es una entretenida comedia con Chiara Matroianni y el cantante Benjamin Biolay, ganadora del premio a la Mejor actriz en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes 2019. La cinta fue una de las películas que abrió ayer el 16° Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), que por primera vez se celebra de forma digital y gratuita.

Organizado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media, el festival se extenderá hasta el domingo con más de 80 filmes nacionales e internacionales, divididos en ocho secciones: Competencia Internacional, Competencia de Cine Chileno, Competencia Cortometrajes, Maestros del Cine, Visiones del Mundo, Función Especial, Directoras en Foco y Sanfic Educa.

Entre la programación destacan Nomad: In the footsteps of Bruce Chatwin, de Werner Herzog; Siberia de Abel Ferrara, estrenada en la Berlinale 2020 y protagonizada por William Dafoe; Corpus Christi de Jan Komasa, nominada al Oscar 2020; Little Joe de Jessica Hausner y Sorry we missed you, de Ken Loach, Premio del Público a la Mejor Película Europea en el Festival San Sebastián.

“A pesar de la pandemia que nos está afectando no quisimos suspender el festival este año y tomamos la decisión de poner todo nuestro esfuerzo y coraje para poder realizarlo en las fechas en las que lo hacemos todos los años”, afirmó Francisca Florenzano, directora ejecutiva d CorpArtes, en el video inaugural del certamen. “Es por esto que este año vamos a estar en una plataforma digital, lo que nos va a permitir llegar a todo Chile, con estrenos mundiales, nacionales y sudamericanos”.

Una de las novedades de este año es la sección Directoras en Foco, que se propone reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria del cine. Las realizadoras que exhibirán sus películas son Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita), con La candidata perfecta; Mounia Meddour (Rusia), con Papicha, sueños de libertad; Victoria Solano (Colombia), con Sumercé; Mo Scarpelli (EEUU), con El Father como sí mismo, y Sinai Sganzerla (Brasil), con A Mulher da luz propria.

Todas las películas están disponibles en www.sanfic.com, algunas de ellas durante toda la semana y otras por 24 horas. Cada filme de la programación general contará con 600 cupos disponibles, mientras que aquellos asociadas a Sanfic Educa tendrán 1.200, que serán entregados según orden de visualización de cada uno.

Como ver los filmes

Para acceder a las películas de la selección 2020 hay que inscribirse previamente en la plataforma sanfic.com. De esta forma podrá reservar uno de los 600 cupos disponibles de la programación general. Los títulos de Maestros del Cine y Cine Chileno solo estarán por 24 horas.