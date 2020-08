Fernando Ubiergo y la historia de Cuando agosto era 21: “La canción es el relato de muchas”

El 21 de agosto de 2017, el Tribunal Constitucional chileno aprobó el proyecto que legaliza el aborto en tres causales. Este hecho celebrado por muchos, y criticado por otros, recordó a una canción compuesta en 1978 que rápidamente se viralizó en redes.

El cantautor chileno Fernando Ubiergo escribió “Cuando agosto era 21″, canción que narra la historia de una adolescente que queda embarazada y que, en solitario, busca ayuda, hasta que una amiga le da información sobre una mujer que realiza procedimientos abortivos.

El sencillo fue escrito en el Hotel Blackstone de Nueva York, durante la gira promocional de su disco debut Fernando Ubiergo, el cual contiene las canciones “Un café para Platón” y “El tiempo en las bastillas”. La fecha era abril de 1978 y el recorrido contempló 14 países de América, todos aquellos en donde su disco fue publicado. ”Desde que la compuse sentí una gran emoción por esa historia y quería cantarla y grabarla lo antes posible”, cuenta Ubiergo a Culto.

Llegando a Chile en julio del mismo año, el cantautor quería interpretar en vivo el sencillo que compuso en una habitación de hotel, y el público elegido eran viejos conocidos. ”La estrené en un concierto para los estudiantes –mis ex compañeros de la Universidad de Chile– en el aula magna del Manuel de Salas”, recuerda Ubiergo, quien relata que casi en simultáneo se publicó un 45 (single) con aquella canción.

Pero ese concierto no quedó solo en su memoria, fue registrado como un disco en vivo

A partir de allí, “Cuando agosto era 21″ comenzó a sonar en las radios nacionales y también, a sufrir la censura de la época: “La razón era su temática, que en aquellos días era tabú”, dice el artista cuya canción no fue rechazada en varios diales. Incluso menciona una carta al director, enviada a La Segunda en agosto de 1978, que se oponía a la difusión de su obra.

"Igual yo comprendía que no era sencillo difundirla para algunos medios. Fue un tiempo muy distinto en muchos aspectos, no sólo en Chile. Luego el mundo cambió más de lo que yo pude imaginar en aquellos años", cuenta el cantante respecto al contexto social en que fue lanzada la canción.

Esta limitante solo tuvo efecto en cuanto a emisión radial, ya que sus presentaciones en vivo no fueron restringidas al cantar esta historia. "Hoy la canción tiene versiones en más de veinte países y en los más distintos géneros musicales", asegura Ubiergo, destacándola como la más versionada de su repertorio en "prácticamente toda América y España".

"Cuando agosto era 21" no está inspirada en un caso particular que Fernando Ubiergo conoció, sino que se refiere a una realidad que él sentía debía compartir a los demás: "De algún modo era mi intento por capturar realidades o hechos del entorno, y llevarlos con una melodía a otras personas; fue y es mi sueño desde ese lejano café para Platón hasta los ojos de Rodrigo, pasando por agosto 21 y tantas más".

Compuesta hace casi 40 años, el sencillo resurgió como una coincidencia del acontecer nacional, pero Ubiergo consignó que no consideró su composición como una bandera en la discusión del aborto: “Es solo mi oficio y ha sido hermoso envejecer tras esta guitarra…”, declara el músico, “La canción no es el relato de un caso en particular y por lo mismo, es el relato de muchas”.

Ubiergo creó una historia ficticia, pero inspirada en sucesos perfectamente reales: "En este caso la línea entre la realidad y lo sutil es una frontera sinuosa no definida, y me gusta que sea así", concluyó el artista.

Respecto a su postura en el proyecto de ley, Fernando Ubiergo solo dijo: “Es como pintar un cuadro y poner una explicación al lado; el cuadro debe hablar por sí mismo”.