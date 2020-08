Aprende a maquillarte como un integrante de Kiss con este tutorial de Gene Simmons

hace 46 minutos

El bajista y co-líder de la banda de rock, participó de un video didáctico en el que da tips para lograr el icónico rostro de los músicos. Junto a su hija Sophie Tweed Simmons, el hombre de "I was made for loving you" muestra sus habilidades con el pincel.