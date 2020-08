La tragedia de Roskilde, su amistad con Chris Cornell, y cómo MichelleObama lo inspiró: las revelaciones de Eddie Vedder

En mayo de 2020 -el 18 de mayo para ser más exactos- Lily Cornell Silver estrenó Mind Wide Open, una suerte de programa de entrevistas en el que conversa con especialistas y personalidades del mundo del espectáculo sobre la salud mental.

“Perder a mi padre abrió un agujero en mi corazón, y el dolor y el trauma que siguió vienen con su propio conjunto de luchas. A través de mis experiencias, me he vuelto más consciente del estigma que rodea la discusión de temas relacionados con la salud mental y el dolor”, escribió la joven de 20 años sobre la muerte de Chris Cornell -ocurrida el 18 de mayo de 2017-.

En el más reciente episodio de Mind Wide Open -el sexto- Cornell hija conversó con Eddie Vedder, líder de Pearl Jam sobre diversidad de temas que van desde su figura pública como músico a su intimidad lidiando con la depresión.

“No sé si alguna vez me he sentido cómodo dando consejos. Creo que soy bueno tomando consejos. Creo que soy fácil de entrenar. Mi consejo sería seguir consejos de otro”, dice Vedder en la vista previa de la entrevista.

De la conversación de media hora de duración, se extraen varios datos en cuanto a personajes que inspiraron al hombre de “Black” y sucesos que marcaron su vida, entre ellos, la tragedia de Roskilde, su amistad con Chris Cornell, y la influencia que tuvo en él la biografía de Bruce Springsteen o el discurso de Michelle Obama en la reciente Convención Demócrata.

Eddie Vedder supo del nacimiento de Lily solo minutos antes de subir al escenario en el festival danés de Roskilde en el 2000. Aquel año, fallecieron nueve personas tras ser aplastadas por una multitud que se abalanzó contra el escenario. “Hacía frío y llovía. No había dónde sentarse en nuestro tráiler, solo un cooler y una bandeja con comida. Recibimos la noticia de que nuestros buenos amigos Susan y Chris recién habían tenido un bebé. Su nombre era Lily. Soltamos algunas lágrimas de alegría. Todos nos abrazamos. Fue un gran momento. Y luego salimos al escenario contigo [Lily] en mente -tú, a quien ni siquiera habíamos conocido aún- y nos sentíamos emocionados y empoderados. Y luego, quizás unos 40 minutos después, ocurrieron esos terribles sucesos”.

Tras el show en Roskilde, Eddie Vedder recurrió a Pete Townshend -The Who- para que lo aconsejara en ese impactante momento. “Ahí estaba yo, en posición fetal, básicamente. Pensaba ‘¿Por qué nos ocurrió esto a nosotros?’ y Pete dijo ‘Porque puedes lidiar con ello'. Me empoderó para volver en mis cabales. No te sientas mal ni te quedes sin reaccionar. Responde”, dijo Vedder sobre el tomar conciencia en situaciones como esa.

Otra historia que fue mencionada está protagonizada justamente por Chris Cornell, poco tiempo después de grabar Badmotorfinger junto a Soundgarden en 1991. Vedder y Cornell fueron a pasear juntos a las montañas y casi sufren un terrible accidente.

“Fuimos a nadar en las piscinas de hielo más frías y escalamos estas montañas verdes y luego a esta montaña rocosa. Las rocas [comenzaron] a desmoronarse. De repente, ambos éramos como dos imitadores de Spiderman colgados del costado de esta cosa, sin poder movernos. Simplemente atascados a 50 pies (unos 15 metros de altura) sobre el maldito suelo del valle. Empezamos a reír casi hasta las lágrimas. La situación era tan ridícula. Nadie sabía dónde estábamos “, relató la voz de Pearl Jam.

Chris Cornell y Eddie Vedder.

Sobre personas que lo han inspirado -y lo siguen inspirando-, Eddie Vedder mencionó a la ex primera dama Michelle Obama, quien recientemente participó de la Convención Demócrata que apoya a Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

“Cada palabra resonó”, dijo sobre el discurso de Obama en la DNC. “Ella no solo nos habla. Ella habla por nosotros. Ella había salido hace una semana y dijo que sentía que era como una depresión de bajo nivel, que creo que todos podemos compartir. Hay tantas preguntas; tantos cabos sueltos y no sabemos cuándo daremos un giro sólido hacia la normalidad. Probablemente se pondrá más difícil con las elecciones antes de que mejoren. Es un buen momento para recordar y recibir algunas de esas poderosas palabras de Michelle”, dijo el músico grunge.

También reconoció haber encontrado inspiración en las memorias de Bruce Springsteen, Born to Run, publicadas en 2016. “Bruce habla de la depresión en su libro. Lo miras en el escenario y el agarre que tiene, es sólido como una montaña. Sabe cómo hacer felices a 60.000 personas. Pero volver a casa y ser feliz en casa es algo más difícil. No solo le da crédito a su esposa, sino a una gran terapia”, relató Vedder.

Autobiografía de Bruce Springsteen.

A propósito de la contingencia -que tiene a la pandemia, campaña presidencial y lucha contra el racismo en Estados Unidos-, Vedder manifestó sentirse optimista respecto al futuro. “Con el racismo y el matrimonio entre personas del mismo sexo y tantos problemas por ahí, creo que en una o dos generaciones no va a ser como ha sido”.

De hecho dijo que está ayudando a sus dos hijas a afrontar sus propios problemas: “Hemos tenido algunas conversaciones profundas. Una de las cosas de las que hablo con las niñas es cuán apegadas están a la tecnología y cosas así. (...) Hay una especie de madriguera deformada de la sociedad moderna, que afecta especialmente a las chicas jóvenes porque tiene que ver con los gustos”, opinó sobre el uso de redes sociales y los estándares predominantes.

Eddie Vedder y sus hijas.

Sobre música

Según relató Eddie Vedder, el LP de Pearl Jam titulado Ten (1991) los dejó atónitos, y un tanto preocupado por la atracción masiva que provocó. “Hay algo de mierda triste ahí. [Recuerdo que pensé], ‘Guau, es un tanto deprimente que decenas de millones de personas se identifiquen con esto’. ¿Quién sabía? Probablemente fue algo saludable para todos”.

Así mismo, considera que la angustia y dolor expresado en el grunge era genuina. “Tu papá [Chris Cornell] y yo hablamos sobre la música o el arte como un lugar de liberación. Obviamente él tenía [su] música y esas son letras oscuras. Las letras de Kurt [Cobain], esas eran letras oscuras. La letra de Layne [Staley] [también]. No se trataba de gente que decía: ‘Voy a fingir que escribo una canción oscura'. Era real para todos ... Creo que la gente se lo tomó como algo personal. Se dieron cuenta que era en serio. Probablemente por eso a la gente le gustó y pareció necesitarlo. ‘Este tipo está hablando por mí. Siento estas cosas'”.

Y agrega que en su juventud encontró fuerza y sabiduría en la misma música. “Pasaba mucho tiempo solo. Mis padres se habían separado. Se mudaron a dos lugares diferentes. Estaba trabajando y tuve algunos problemas. Recuerdo que había una letra de Talking Heads [‘No Compassion'] que decía: ‘No es bueno tener tantos problemas ... Sé un poco más egoísta. Puede que te sirva de algo'. Solía obtener mucha sabiduría y conocimiento solo de los registros. Pete Townshend me ayudó. David Byrne me estaba ayudando. Confié más en ellos que en el subdirector tonto que estaba tratando de arrestarme por fumar marihuana o por llegar tarde, cuando desconocía que estaba trabajando hasta las 2 a.m. en una farmacia para pagar el alquiler”.