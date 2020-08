El sorpresivo giro ochentero de los Smashing Pumpkins en sus nuevas canciones

Ya habían adelantado que durante el año saldrá un nuevo álbum, pero lo que sorprendió fue el sonido que cruza los dos nuevos sencillos presentados por los históricos The Smashing Pumpkins.

A saber, se trata de dos canciones, “Cyr” y “The Color Of Love”, las que se caracterizan por un diseño sonoro dominado por los sintetizadores y una base rítmica más cerca de los días del New Order de Technique o los Depeche Mode de Music for the Masses.

Sin duda, se trata de un detalle que no pasa inadvertido en la trayectoria de una banda cuyo sonido tiene en las guitarras saturadas su punto de partida. Aunque en discos como Monuments to an Elegy (2014), hay momentos en que la música se aleja de la convención del material noventero del grupo (por ejemplo, “Anaise!”o “Monuments”), estas nuevas composiciones suponen un giro más radical.

Respecto a las nuevas canciones, Billy Corgan, líder del grupo que tiene a dos integrantes históricos (James Iha y Jimmy Chamberlin) señaló que “Cyr es una locura distópica, un alma contra las cosas del mundo, en un contexto de lealtades cambiantes y tiempo acelerado”.

“Para mí, es tanto esperanzador como despectivo de lo que es y no es posible con fe”, agregó.

Lo nuevo de los Smashing Pumpkins se espera para fines de este año y según Billy Corgan es el primer trabajo en que la reunión con los integrantes históricos se plasma en un trabajo más extendido y reposado, a diferencia del disco Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 (2018), trabajado de manera más despreocupada.