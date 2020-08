Documental Lemebel llega hoy a la TV abierta: “Su discurso tienen una conexión con los chilenos que va más allá de lo que uno pensaba”

Como parte del ciclo de cine chileno impulsado por TVN en el horario prime del sábado, esta noche llega por primera vez a la TV abierta el documental Lemebel (2019), de la cineasta Joanna Reposi, y que retrata la vida y obra del destacado escritor y artista nacional, Pedro Lemebel.

“Hemos estado en distintas plataformas, pero estar en TVN, en TV abierta, de alguna manera llegas a lugares insospechados y a distintos sitios del país que nos parece súper importante, por la figura de Pedro Lemebel: por lo que él significó, por lo que él luchó, y por lo que significa que esté en TV pública. Creo que es muy coherente”, comenta Reposi a Culto.

Precisamente, hasta ahora el documental lanzado en 2019 -y premiado en instancias como el Festival de Cine de Berlín y Sanfic-, ha llegado al público a través del cine y de plataformas online, obteniendo una excelente respuesta de la gente en cada instancia. “Es increíble, no nos deja de sorprender a quienes somos parte del equipo, primero el arrastre que tuvo en las salas de cine, fue el documental más visto del año”, recuerda la realizadora, y ahora en pandemia la obra ha replicado ese éxito en diferentes páginas de cine y ciclos de películas en la web. “Esto demuestra que Pedro y su discurso tienen una conexión con los chilenos que está más allá de lo que uno pensaba o imaginaba”, reflexiona la cineasta.

Reposi destaca además que esta reaparición de su documental se de a pocos días del estreno de Tengo Miedo Torero, la ficción del director Rodrigo Sepúlveda, protagonizada por Alfredo Castro y basada en la novela del mismo nombre escrita por Lemebel, que tendrá su debut online el 12 de septiembre -y cuya primera preventa de entradas se agotó en solo media hora-.

“Me parece maravilloso, y que pase con un grande”, dice la realizadora sobre esta sintonía temporal entre ambos filmes. “Luego de su muerte aparece mi película, y luego esta ficción sobre Tengo miedo torero, para mi uno de los grandes libros de Pedro, una obra maestra. Es como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero nada de esto fue así. Y Alfredo Castro con esta gran interpretación que estamos todos con ganas de ver”, analiza la cineasta.

Lo que Reposi no cree sea una coincidencia es por qué la figura del artista, fallecido en 2015, revivió a partir del estallido social. “Pedro Lemebel escribía de lo que vivía y de lo que sentía, de alguna manera no era un escritor de élite, es un escritor que conecta con las audiencias, porque creo que su pluma es una pluma muy ácida, habla de lo que nos aproblema a los chilenos, conecta muy bien con ese discurso y fue un precursor, fue de los primeros en hablar de derechos humanos, de homosexualidad y de dignidad. El decía ’yo a la pobreza le doy brillo, la hago brillar”, expresa Reposi, y profundiza: “Cuando me preguntaban en los foros cómo podía definir a Pedro, yo decía que era una persona súper digna, en el sentido que él nunca renunció a su historia, a sus orígenes, y siempre habló desde ahí y criticó a una sociedad chilena pacata, cínica, desde siempre, desde la literatura y desde la persona, y siento que eso conecta muy bien con el estallido social, donde dijimos no más a las injusticias que estamos viviendo desde todos los ámbitos de la sociedad”.

Sobre el estreno de Lemebel en la pantalla local y a través de TVN, José Antonio Edwards, Director de Programación y Producción el canal, comenta: “Nos enorgullece y es parte de nuestra misión como canal público poner en pantalla parte de la historia reciente del cine chileno y en este caso, un documental con la obra de un gran artista de nuestro país como Pedro Lemebel, por primera vez en TV abierta y en horario Prime el fin de semana para darle más relevancia aún”.