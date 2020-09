“Be a rebel”: New Order estrena canción después de cinco años

New Order lanzó una nueva canción tras cinco años sin publicar nuevas composiciones.

Bajo el título “Be a rebel”, la banda británica de synth-pop regresa con todo tras el debut de Music Complete (2015), el álbum en vivo NOMC15, y el disco artístico colaborativo ∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes…

La banda británica tenía la intención de debutar el sencillo durante el tour junto a Pet Shop Boys, el que fue pospuesto debido a la pandemia.

“En tiempos difíciles queremos acercarnos al público con una nueva canción”, dijo Bernard Summer a través de un comunicado. “No podemos tocar en vivo por un tiempo, pero la música sigue siendo algo que podemos compartir todos”, agregó en un escrito al que Pitchfork tuvo acceso.

En conversación con NME, el baterista Stephen Morris dijo que “Be a rebel” estaba dando vueltas desde Music Complete y la calificó como “una canción muy bailable”.

“Ha sido un poco extraño grabar a distancia, con la canción moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Pero afortunadamente resultó bien! (...) Pensamos que comenzaríamos con un tema y luego veríamos cómo funciona”, dijo Morris.

“Be a Rebel” está disponible digitalmente y será lanzada en formato vinilo 12′‘ y CD, además de remixes. El 2 de octubre, New Order lanzará un box set reedición de Power, Corruption & Lies de 1983.

Las noticias llegan tras el regreso de la compilación Substance a los servicios de streaming, y la banda confirmó su regreso a los escenarios para 2021.