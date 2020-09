La cuarentena de Robert Smith: el confinamiento lo pasó “terminando” el nuevo disco de The Cure y un álbum solista

En promoción de su reciente colaboración con Gorillaz, el líder de The Cure, Robert Smith (61) también aprovechó de comentar sus últimos meses a la sombra del confinamiento. Según detalló a BBC 6 Music, estos últimos meses los ha pasado ocupado en finalizar algunos asuntos pendientes.

“Nuestra idea para este año fue realmente terminar el álbum que comenzamos el año pasado, yo terminar el álbum en solitario y también, terminar de digitalizar décadas de material para hacer esta película con Tim Pope sobre la historia de la banda -comentó el músico-. Entonces, en realidad me ha beneficiado porque no ha habido otras distracciones, así que en realidad hice mucho de lo que quería hacer”.

“Lo siento mucho por las personas que tenían planes este año, ha sido un desastre. Desde mi propia perspectiva, es genial que hayamos hecho tanto el año pasado. Este año ha sido, no un año, ha sido completamente extraño”, agregó.

Además detalló que el trabajo junto a la banda virtual de Damon Albarn, lo sorprendió “mientras terminaba la gran canción al final del disco de The Cure“, la que -en su estilo- describió como ”10 minutos de intensa fatalidad y tristeza”.

En otras entrevistas, Smith ha revelado algunos detalles sobre el nuevo álbum de The Cure, que lleva el título provisorio de Live from the Moon “Algunos de los álbumes como Pornography y Disintegration son un poco implacables -le comentó a NME hace un tiempo-. En el caso de Disintegration con algunas canciones como ‘Lullaby’ y ‘Lovesong’, pero creo que esta es más como Pornography porque no tiene ninguna de esas canciones que aligeren el estado de ánimo en absoluto”.