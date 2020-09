El regreso del “jefe”: Bruce Springsteen anuncia nuevo disco

La temporada de lanzamientos discográficos suma una novedad. Solo un año después de su último álbum de canciones originales (Western Stars), el estadounidense Bruce Springsteen (70) anunció un nuevo disco, titulado Letter to You, el número 27 de su carrera.

En rigor, se trata de un registro grabado en vivo por el “jefe” en su estudio de Nueva Jersey junto a sus habituales soportes, la E Street Band.

"Me encanta la naturaleza emocional de Letter To You ", dijo el músico en un comunicado. “Y me encanta el sonido de la E Street Band tocando completamente en vivo en el estudio, de una manera que nunca antes habíamos hecho, y sin sobregrabaciones. Hicimos el álbum en solo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido”.

En doce canciones, el disco incluye tres temas de los primeros días del artista, compuestos en los días previos a la grabación de su álbum debut de 1973, Greetings From Asbury Park, Nueva Jersey. Se trata de “Janey Needs A Shooter”, “If I Was the Priest” y “Song for Orphans” (calificada por la revista Rolling Stone como “una historia al estilo Dylan”).

El álbum completo se podrá escuchar en las plataformas digitales desde el próximo 23 de octubre. Mientras, ya está disponible el primer sencillo, titulado al igual que el disco, “Letter to You”.