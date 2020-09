Para la common people: Jarvis Cocker lanza su propia línea de té y un puzzle

Jarvis Cocker, el cantante de Pulp, siempre ha mostrado ser un tipo inquieto. Solo basta con revisar su carrera tras el anuncio del receso de su banda madre, en 2002 (y luego en 2013 tras una reaparición para una serie de giras que incluso lo trajeron a Chile). En total, ha sacado cuatro discos como solista, el último de los cuales, Beyond the pale, lo lanzó en julio de este 2020.

Pero no le basta. Ahora Jarvis, como buen inglés, acaba de anunciar que lanzará su propia línea de té. El brebaje tan popular entre los británicos. Se trata de un modo de hacer promoción a su última placa, de hecho, lleva su nombre.

La gracia es que en cada una de las etiquetas de las bolsitas de la infusión de hierbas, viene un mensaje: “¡Bienvenido a Peppermint Jungle!”

El producto fue desarrollado en colaboración con la empresa Dragonfly Tea y se trata de una edición limitada. Cada caja cuesta 3 libras esterlinas (unos 2.900 pesos chilenos) y trae 20 bolsitas.

El té viene con una serie de ingredientes: Menta, jengibre, bálsamo de limón, semillas de hinojo, hierbabuena y semillas de cáñamo.

“Ha sido un absoluto placer trabajar con la gente de Dragonfly para producir una mezcla de té a medida para complementar el álbum Beyond the Pale. Siempre pensé que sería una buena idea, pero ahora se ha hecho realidad", señaló el mismo Jarvis.

Pero el té no lo es todo, además, con la creatividad que ha solido caracterizar al sello Rough Trade -casa que edita los discos de Jarvis Cocker-, la disquera anunció la salida de una edición limitada de un rompecabezas inspirado en la portada del álbum Beyond the pale. Al igual que el té, es una edición limitada. En este caso, de 100 copias.