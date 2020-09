Un abogado, la reina, ‘Baby Yoda’ y una familia poderosa: la batalla del Mejor Drama en los Emmy 2020

Como cada año, lo mejor de la televisión tendrá su reconocimiento con prestigiosas premiaciones. Si bien este 2020 estuvo marcado por la pandemia de coronavirus, obligando a cancelar grandes eventos, postergar estrenos y pausar rodajes; la masividad del streaming permitió seguir adelante con las ficciones, y las videollamadas dan una instancia de reunión a distancia.

Los Emmy -galardones organizados y entregados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión- suceden a los Bafta en cuanto a premiaciones realizadas en contexto pandemia. A través de una instancia virtual, las estatuillas de ángel dorado serán concedidas en una transmisión vía streaming que convocará a los nominados y al público desde sus residencias.

El domingo 20 de septiembre, decenas de ficciones entre dramas, comedias, miniseries y filmes para la televisión; se verán enfrentadas en la que se considera la antesala de los Globos de Oro. La categoría Mejor Drama, acaso la más relevante, no solo muestra una amplia oferta, sino también variedad en sus temáticas.

Mientras Better Call Saul muestra la historia de un abogado del crimen, The Crown repasa la vida de la Reina Elizabeth II, The Handmaid’s Tale refleja un mundo distópico en el que las mujeres son vistas solo como animales reproductivos, The Mandalorian narra una curiosa misión de rescate, Ozark muestra una familia que vive del blanqueamiento de dinero, Stranger Things mezcla la nostalgia ochentera con misteriosas criaturas, Succession se centra el conflicto entre hermanos e hijos por una herencia, y Killing Eve gira en torno a una obsesiva persecución.

En Culto te contamos un poco más sobre cada una de ellas y por qué figuran entre las favoritas de los Emmy 2020.

Better Call Saul

Nacida como un spin-off de la serie Breaking Bad, relata la historia de James McGuill, o ‘Jimmy’ como lo apodan cariñosamente sus cercanos -y otros despectivamente-; antes de convertirse en el abogado conocido por representar a traficantes, asesinos y prófugos de la justicia en general.

Quien comenzó como una suerte de ‘junior’ en la firma de abogados de su hermano, sacó su título estudiando a través de internet. Sin embargo, no fue tomado en serio por sus pares, ni siquiera por su hermano. Solo su amiga y pareja -Kim Wexler- lo apoyó incondicionalmente, pero el daño a Jimmy ya estaba hecho.

Si bien McGuill intentó seguir el camino “correcto”, poco a poco se inclinó por armarse con resquicios para trabajar junto a los que están fuera de la ley.

Su última temporada emitida es la quinta, y todas están disponibles en Netflix.

The Crown

Comenzó con Claire Foy interpretando a la Reina Elizabeth II, monarca que asumió el trono británico a los 25 años. Tras dos exitosas temporadas, el avance del tiempo cronológico en la serie, obligó a renovar el elenco.

En su tercer ciclo, fue Olivia Colman quien asumió el papel de la reina en el periodo entre 1964 y 1976, tras haber ganado el Oscar a Mejor actriz por su rol en La Favorita como la Reina Ana.

Su conflictos matrimoniales, familiares, socio-políticos y personales, son retratados en la adaptación televisiva de Peter Morgan para Netflix, quienes ya trabajan en la cuarta -y hasta sexta- temporada de The Crown.

Sus nuevos episodios ya fueron anunciados, e integran a Emma Corrin como Lady Di y Gillian Anderson como Margaret Thatcher. Desde la quinta temporada, será Imelda Staunton quien se ponga en la piel de la Reina Elizabeth II.

The Handmaid’s Tale

Con tres temporadas emitidas a través de Hulu, a partir de las novelas de Margaret Atwood; la serie está protagonizada por Elisabeth Moss. La historia se sitúa en un futuro distópico en el que las mujeres son vistas solo en términos prácticos: madres, esposas o cuidadoras.

Tras un ataque terrorista que provoca la muerte del presidente de Estados Unidos y la mayoría del Congreso, un movimiento que se hace llamar “hijos de Jacob” inicia una revolución y elimina la Constitución de los Estados Unidos para restaurar un nuevo orden: República de Gilead.

Ahora prevalece una sociedad totalitaria que -debido a su baja tasa de natalidad- establece que las mujeres son propiedad del estado. Las mujeres fértiles solo deben procrear, dedicarse a ser buenas esposas, o bien cuidar y entrenar a las mujeres fértiles. Defred, una mujer que luchaba por sus derechos y de pronto se ve convertida en una esclava sexual del estado, hace todo lo posible por escapar.

The Mandalorian

Es una de las apuestas de Disney+ respecto a contenido original. Si bien la entrega anterior de Star Wars decepcionó a fanáticos y a la crítica -Solo: a Star Wars Story-, la historia protagonizada por Pedro Pascar como el mandaloriano supo satisfacer a todos.

Mando es un cazafortunas que -como tal- solo se preocupa de recibir una misión, cumplirla y olvidarla. En un universo ambientado en el periodo posterior al Imperio y anterior a la Nueva Orden, al mandaloriano no le interesa responder a ninguna ley fuera de la propia.

Su situación cambia al asumir como trabajo el encontrar y entregar a una criatura de poderes desconocidos. Denominado como ‘The Child’, es un ser de 50 años de edad perteneciente a la misma especie de Yoda. Debido a su aspecto infantil, fue nombrado por el público como ‘Baby Yoda'.

Con una narrativa estilo western, la primera temporada consiste en ocho episodios de aproximadamente media hora cada uno.

Ozark

La serie de Netflix de tres temporadas, está protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, dos actores -que trabajan principalmente en comedias-, pero que se lucen en el género dramático en esta entrega.

La trama es más bien oscura y vinculada al crimen. Marty Byrde es un asesor financiero con una vida familiar -en apariencia- normal. Junto a su esposa Wendy y sus dos hijos -Charlotte y Jonah-, no se muestran como personas especialmente extraordinarias. Sin embargo, Marty oculta un secreto: se encarga de blanquear dinero para un poderoso cartel de drogas mexicano.

Un suceso inesperado obliga a que Marty y su familia se trasladen de Chicago a Ozark, un pueblo en Misouri que no significará calma para los Byrde.

La serie fue premiada por Mejor Actor para Jason Bateman en los Globos de Oro 2019, y un Emmy para Julia Garner por Mejor Actriz de Reparto en 2019.

Stranger Things

La producción original de Netflix va por su tercera tercera temporada. Una historia ambientada en la década de los 80 en el pueblo de Hawkins, Indiana.

Protagonizada por un grupo de niños, la historia arranca con la desaparición de Will Buyers tras jugar Calabozos y Dragones con sus amigos y luego desaparecer misteriosamente en el camino a su casa.

En paralelo, una niña escapa de un laboratorio oculto en lo profundo del bosque y, sin tener mayores conocimientos sociales y lingüísticos, se adentra en el pueblo y se oculta con ayuda de niños de su edad. Prontamente descubren que la chica -a quien llaman “Eleven” por su nombre de laboratorio- tiene poderes sobrenaturales.

Mezclando nostalgia ochentera a través de música, juegos, televisión y vestimenta; Stranger Things relata una historia de misterio que incluye viajes interdimensionales y criaturas terroríficas.

Succession

La producción de HBO que tiene dos temporadas publicadas, se centra en la familia Roy, cuyo patriarca Logan Roy amasó una fortuna a través de un conglomerado de medios de comunicación audiovisuales. Sin embargo, debido a su avanzada edad, sus hijos ya vislumbran que se acerca el momento de decidir quién se hará cargo del imperio Roy y su suculenta herencia.

Entre los conflictos familiares, personales y los rencores por apoderarse de los codiciados negocios, el drama que acumula 20 episodios ha sido aclamado por la crítica llegando a comparaciones como la taquillera Game of Thrones -claro que en el sentido de rencillas de poder, no los zombies de hielo ni los dragones-.

Ya renovada para una tercera temporada, Succession se lució en las últimas ediciones de los Premios Emmy y los Globos de Oro.

Killing Eve

Basada en la saga Codename Villanelle de Luke Jennings, fue adaptada para la televisión por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien arrasó en los últimos Emmy y Globos de Oro tanto guionista como actriz, pero eso es tema aparte.

Con tres temporadas y un total de 16 episodios, la historia está protagonizada por Eve Polastri (Sandra Oh) como oficial de MI6 y Villanelle (Jodie Comer), una asesina profesional. Mientras Eve está felizmente casada y tiene una vida más bien tranquila, se le asigna la misión de capturar a Villanelle, psicópata capaz de evadir cada uno de los planes en su contra.

Ambas se obsesionan con atrapar (o incluso asesinar a la otra), y en el camino aprenden a conocerse entre ellas y a sí mismas en una vertiginosa carrera que cambia sus vidas.

Una historia de acción y suspenso que ha concedido premios tanto a Sandra Oh como a Jodie Comer por sus trabajos como actrices principales.