Ziggy toca la guitarra: se filtra nueva foto de la biopic de David Bowie

Ya se conocía una primera imagen de la caracterización del actor Johnny Flynn como David Bowie, para la biopic no autorizada Stardust. Sin embargo, desde la producción del filme se ha revelado otra fotografía del proyecto.

Se trata de una imagen en que Flynn ya está caracterizado con el atuendo de Ziggy Stardust, el personaje creado por Bowie con el que tituló el álbum de sonido glam rock de 1972. Precisamente, el proceso de construcción del mismo, y el infausto viaje del artista a Nueva York en 1971, son los ejes de la trama.

La película Stardust no fue autorizada por la familia de Bowie. Por ello no cuenta con el permiso pata usar la música del hombre de “Starman”. Así lo dejó en claro su hijo, Duncan Jones, en una publicación en Twitter. “Estoy bastante seguro de que a nadie se le han otorgado los derechos musicales para CUALQUIER película biográfica ... Yo lo sabría”.

“No estoy diciendo que esta película no esté sucediendo. Sinceramente, no lo sabría. Estoy diciendo que, tal como está, esta película no tendrá la música de los papás y no puedo imaginar que eso cambie”, agregó.

El estreno del filme en el Reino Unido está fijado para el próximo 28 de octubre, con ocasión de una gala en el Festival de Cine Raindance. Según los datos de NME, se trata de una función anunciada con distanciamiento social entre los asistentes.

Mira la caracterización de Flynn como el Bowie de Ziggy Stardust a continuación.