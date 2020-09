De Cate Blanchett al elenco de Succession: el futuro de los protagonistas de los Emmy

En la extraña y aún poco nítida carrera que se empieza a armar de cara a los Oscar, The trial of the Chicago 7 luce como una de las grandes cartas de Netflix para la temporada de premios. Escrita y dirigida por Aaron Sorkin (Red social), la película cuenta la historia de los activistas pro derechos civiles y antiguerra que organizaron marchas en la convención demócrata de 1968. El desenlace fue un infame juicio por cargos de conspiración (de ahí el título, El juicio de los 7 de Chicago), tras el enfrentamiento que vivieron con la policía.

Parte del grupo es interpretado por Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y John Carroll Lynch, pero, por su fecha de llegada a la plataforma de streaming (16 de octubre), el filme parece incrementar su atractivo, al ser el primer estreno de dos figuras que esta noche tienen buenas posibilidades de alzarse con sus primeros premios Emmy (a las 21 horas por TNT). Jeremy Strong -Jerry Rubin en el filme de Sorkin- compite como Mejor actor de drama por la segunda temporada de Succession. Una carrera donde probablemente su mayor competencia es quien encarna a su padre en la excelente serie de HBO: el escocés Brian Cox, impulsado luego de ganar el Globo de Oro.

El caso de Yahya Abdul-Mateen II (Bobby Seale en The trial…) es similar, pues dos de los cinco otros nominados en su categoría son actores de Watchmen, la serie que comienza como favorita en la ceremonia virtual de anoche (11 candidaturas). Pero independiente de su suerte en los Emmy, tal como Strong, perfectamente podría saltar de los Emmy a los Oscar, en el primer gran rol de cada uno después de la ceremonia de los galardones televisivos.

Mientras Succession aguarda por filmar su tercer ciclo -postergado por la pandemia-, Watchmen fue pensada por su creador, Damon Lindelof, como una historia cerrada de nueve episodios. Sin embargo, el futuro de Yahya Abdul-Mateen II seguirá marcado por franquicias conocidas: integra una de las novedades de la cuarta parte de Matrix y tiene confirmado su regreso en la secuela de Aquaman. Además, en 2021 arribará a salas la nueva versión de Candyman, que protagoniza.

El otro nombre de los Emmy con una carrera prometedora es Zendaya. La exestrella adolescente de Disney entró en competencia como Mejor actriz de drama gracias a Euphoria y, además de una nueva temporada de la serie de HBO, cuyo rodaje espera por reanudarse, tiene en carpeta la adaptación de Dune que dirige Denis Villeneuve (La llegada).

Su fecha de arribo a los cines es diciembre, aunque frente la incertidumbre que sigue acechando a las salas, no sería extraño que primero se lance Malcolm & Marie, la cinta que rodó en tiempo récord durante la cuarentena junto al creador de Euphoria, Sam Levinson. Filmado en unos cuantos días en California, el largometraje le da el papel de la novia de un cineasta (John David Washington) que acaba de estrenar una película. Netflix adquirió sus derechos de exhibición en todo el mundo, por lo que su resonancia está asegurada.

Contemporáneo a Zendaya, pero recién descubierto este año por la miniserie Normal people, el irlandés Paul Mescal es una de las revelaciones de 2020. Fue reclutado por The Rolling Stones para un video y su primer gran rol en cine será The lost daughter, de la mano de la actriz Maggie Gyllenhaal, quien convertirá una novela de Elena Ferrante en su ópera prima, con un reparto que también incluye a Olivia Colman y Dakota Johnson. Avalado por una producción elogiada, Mescal podría debutar con triunfo en los Emmy ante otros nombres, como Jeremy Irons y Hugh Jackman.

Los nombres consagrados

Parte de un elenco plagado de nombres de peso (de Sarah Paulson a Rose Byrne), quien encabeza el elenco de Mrs. America es Cate Blanchett. La actriz australiana llevaba años sin un protagónico en TV y aquí se movió a sus anchas como Phyllis Schlafly, la republicana que lideró la campaña contra la Enmienda de Igualdad de Derechos que impulsaban feministas como Gloria Steinem. Su papel en la miniserie (estreno hoy a las 23 horas por Fox Premium Series) le hizo ganar elogios, pero tiene cuesta arriba alzar el galardón en los Emmy, porque la favorita es Regina King (Watchmen).

En pandemia Blanchett prestó su voz para uno de los cortos de Homemade (la colección de historias que hizo Fábula con distintos cineastas del mundo) y además ejerció como presidenta del jurado del último Festival de Venecia, pero la misma emergencia sanitaria generará que su nuevo rol tarde más en salir. Junto a Bradley Cooper y Willem Dafoe, la actriz protagoniza la nueva cinta de Guillermo del Toro, Nightmare alley, que interrumpió su rodaje en marzo.

En ese filme también actúa Toni Collette, que postula a los Emmy por la miniserie de Netflix Inconcebible, una de las producciones que en algún momento estaba llamada a arrasar en los Emmy y terminó menos considerada en las candidaturas. Sin embargo, la intérprete podría ganar. De ser así, se añadiría el segundo galardón de la Academia de TV a una carrera cada vez más prolífica, que tiene como último hito la película Pienso en el final, el enrevesado drama Charlie Kaufman que debutó en Netflix.

Otro nombre con agenda ocupada es Olivia Colman. Luego de concluir su trabajo en The Crown (compite por la tercera temporada y el cuarto ciclo, programado para el 15 de noviembre en Netflix, finalizó su rodaje antes del coronavirus), la actriz protagoniza junto a Anthony Hopkins la película El padre, basada en la obra de Florian Zeller que el mismo adapta y dirige.

En veredas opuestas están Jennifer Aniston y Meryl Streep. Esta última, si bien fue el punto más alto de Big little lies, tiene complicadas sus opciones en Mejor actriz de reparto de drama. Quizás sin galardón, a futuro cuenta con el estreno de la película de Netflix The prom (11 de diciembre) y el último filme de Steven Soderbergh, Let them all talk. Algo más de probable se ve el triunfo de Aniston (The Morning Show), quien fuera de una segunda temporada de la serie de Apple TV+, aún espera sumar nuevos proyectos estelares.