El lado salvaje de Joan Jett en pantalla

Estrenada hace una década en cines, The Runaways es la historia de cinco adolescentes que se transformaron en el grupo de chicas más duro del rock & roll.

Dirigida por Floria Sigismondi, la película muestra a Dakota Fanning como la rubia Cherie Currie y a Kristen Stewart como la guitarrista Joan Jett, quien también se desempeñó como productora y asesora de la actriz.

De entrada, la cinta muestra a un profesor de guitarra que dice que las niñas no deben tocar rock & roll. ¿Qué tan real es la escena? “Cuando tenía 11 ó 12 años, estaba escuchando ‘Bang a Gong’ y ‘All Right Now’ en la radio, quería tocar eso”, contó Jett en una entrevista con Rolling Stone.

“En mi primera lección, sacó la partitura de ‘On Top of Old Smokey’. Así que me fui y aprendí a tocar sola”, agregó la artista de 62 años que en 2012 visitó Chile para el festival Lollapalooza junto a su banda The Blackhearts.

Joan Jett

Kristen Stewart contó que la propia Joan Jett le enseñó la sexualidad de tocar el instrumento. “La guitarra se apoya a la derecha del hueso púbico, cuando tocas un acorde, vibra a través de tu cuerpo. Es una sensación poderosa”, sugiere la guitarrista.

Sobre su interpretación en el celuloide, Jett contó que le pidió al estudio que le enviara una grabación de “I Love Playing With Fire”. “Cuando la escuché, era mi propia voz. ‘Me enviaste el equivocado, ¡quiero escuchar a Kristen!’. Fue: ‘Ésa es Kristen’. Era perfecto”.

The Runaways también muestra una escena en la que Joan Jett y Cherie Currie mantienen relaciones. “¿Viste ese momento como algo romántico?”, pregunta Rolling Stone. A lo que Jett responde: “Yo no lo veo tan romántico. Las adolescentes se abrazan y se toman de la mano todo el tiempo. Sin embargo, la experimentación con el sexo y las drogas fue parte del atractivo de los años setenta”.

The Runaways está disponible en el streaming para alquiler en Amazon Prime.