Recetas de Culto: el desayuno de Spud en Trainspotting

“A cualquiera le puede pasar”, dice el padre de Gail cuando un tímido Spud aparece por la puerta del comedor donde la familia come su contundente desayuno.

Gail está furiosa. Tras una noche de baile y alcohol, Spud se desplomó inconsciente sobre su cama, incapacitado para controlar su esfínter. Asqueado, horrorizado y avergonzado, toma las sábanas sucias y va al encuentro de la familia de su novia, con la misión de limpiar su desastre lo antes posible.

Los padres de Gail le ofrecen gentilmente un lugar en la mesa para degustar un tradicional “sunday breakfast”, como denominan los británicos al poderoso plato de tocino, salchicha, huevo frito y porotos. Toda una bomba en el estómago para quien perdió control de su organismo en casa ajena.

El desenlace de aquella escena no hace falta describirlo, ya que es conocido por los espectadores de Trainpotting, y quienes no la han visto… corran a verla, tal como hacen Mark Renton (Ewan McGregor) y Spud (Ewen Bremmer) al ritmo de “Lust for life” de Iggy Pop.

Ingredientes

Tocino

Huevo

Porotos

Sal

Aceite

Salchicha

Pan a gusto

Té o café

Naranjas

Preparación

1. El guiso de porotos se debe preparar el día anterior.

2. Tras dejar remojando los porotos unas 8 horas antes, ponerlos a cocer en agua caliente por 25 a 30 minutos. Si gusta, añadir una cápsula de caldo -sabor longaniza es el que queda mejor-.

3. Mientras se cocina, sofreír cebolla picada, ajo y ají rojo en polvo. Añadir el sofrito a la cocción de porotos y seguir cocinando el guiso por unos 10 minutos más.

4. En un sartén con aceite, cocer las salchichas y el tocino, retirar y posteriormente freír los huevos.

5. Sazonar con sal a gusto.

6. Exprimir naranjas y servir el jugo en un vaso.

7. Servir una taza de té o café según preferencia del comensal.

8. En un plato amplio, servir los huevos fritos, las salchichas, tiras de tocino y una cuchara contundente de porotos.

9. Acompañar de rebanadas de pan.

10. Disfrutar.

Trainspotting y Trainspotting 2 están disponibles en Amazon Prime.