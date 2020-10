Valeria Sarmiento: “El Tango del Viudo y su Espejo Deformante es un homenaje a Raúl Ruiz”

Ni el cine ni la vida han sido lo mismo en año de pandemia. Una de quienes lo ha vivido así es la realizadora chilena Valeria Sarmiento: en febrero pasado se alistaba para iniciar una ruta festivalera con El tango del viudo y su espejo deformante (1967-2020), un largometraje inconcluso de Raúl Ruiz terminado por ella y la productora Poetastros, al tiempo que se disponía a viajar a Chile para trabajar en “un documental personal” y en la posproducción de un filme rodado en 1972 por quien fue su marido por más de 40 años: El realismo socialista, también llamado Del realismo socialista considerado como una de las bellas artes.

Pero vinieron los confinamientos masivos, y todo cambió. También la agenda de la realizadora de El cuaderno negro, quien postergó por medio año su regreso al país. Ahora que está en Chile, desde la semana pasada, las cosas también son distintas: no está en Santiago sino en Concón, aún encuarentenada, en casa de una hermana.

Delfina Guzmán en El tango del viudo y su espejo deformante, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.

Pero los planes siguen en pie. Y lo más inmediato es la presentación de El tango… que tendrá lugar vía remota el próximo lunes 5, en la ceremonia inaugural del Festival de Valdivia. Armada a partir de seis rollos de 10 minutos sin sonido, El tango del viudo y su espejo deformante gira en torno a un hombre de mediana edad (Rubén Sotoconil) que al principio del filme encuentra muerta a su esposa en el hogar de ambos. Más adelante, la fallecida se le asoma como un fantasma en sus sueños y en la vigilia.

¿Cómo evalúa el recorrido de la película hasta el momento?

Ha sido bastante abrupto todo. Lo bueno es que va a haber este tríptico (de filmes de Ruiz): La telenovela errante, El tango del viudo y su espejo deformante y El realismo socialista. Con él se podrá hacer después una bonita caja con estas películas chilenas que estaban un poco huérfanas. En Francia las películas se recuperan, los negativos están bien guardados, etc. Son las películas chilenas las que sufren al no tener padrinos (risas).

A diferencia de La telenovela errante y de El realismo socialista, usted no tenía mucha idea de lo que había hasta que se enfrentó al material.

Nunca la había visto. Creo que esta película es una especie de herencia de su época teatral, de su amor por el teatro del absurdo. Después pasó a otra cosa, a Tres tristes tigres, que es más costumbrista y esto quedó aislado. Y creo que Raúl fabulaba un poco cuando la presentaba: es lo que había querido hacer y que no pudo, y entonces decía que en la película el personaje central comenzaba a travestirse un poco en la viuda, cosa que en realidad no hizo. Lo que hicimos fue reducir la ficción a lo que encontramos y trabajar una banda sonora que fue difícil porque no teníamos los diálogos ni había guión. Con unas mujeres muy amables que nos ayudaron a leer los labios, pudimos reconstruir un poco los diálogos que podían existir, y después hubo que armarla como un mosaico. Después yo me dije, qué habría hecho Raúl con este material. Y recordé unos ejercicios que hacía en el INA (el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia): ver una ficción, y luego verla al revés. Ahí pensé que eso podía ser bueno para esta película. Que se podía inventar una nueva historia al revés. Después se me ocurrió esta idea de que la ficción se estaba mirando al espejo y traté de hacerla como un homenaje a Raúl. Para mí, la película es un homenaje a Raúl, tratando de recuperar su etapa chilena.

¿Cómo insertaría El tango del viudo y su espejo deformante en la filmografía de Raúl Ruiz?

No sé. De partida, veo toda su etapa chilena muy mezclada, muy barroca: tiene también La colonia penal (1970) y otra parte muy política. Y está la parte costumbrista. Creo que estaba buscando su línea, estaba experimentando. Yo creo que todo lo que experimentaba lo hacía bien, pero estaba buscando algo que desarrolló más tarde en Europa, donde tuvo una cantidad enorme de medios para hacerlo.

El tango… repara en temas como el transcurso del tiempo y la irrupción de la muerte…

Me impresionó mucho al ver el material que, como la mayoría de los actores ya estaban muertos, esto era como ver una película de fantasmas. Raúl siempre pensó que el cine era un mundo de fantasmas, y eso se subrayó con la música: cuando la trabajamos con Jorge Arriagada queríamos dar la sensación de que era algo que venía del más allá.

¿En qué está el proyecto de El realismo socialista?

Estamos repatriando el material, porque había material en la Universidad Duke, también en Bélgica. Y a partir de noviembre comenzamos a hacer el montaje, y a ver qué objeto nos va a salir. (…) Yo creo que va a sacar tantas ronchas como Diálogos de exiliados (1975), y espero que así sea, porque es una película fuerte, muy fuerte.

Lo paradojal que había entonces, ¿se ha mantenido o se ha aguzado después de casi 50 años?

Es importante que se vea esa mirada irónica que tenía Raúl del proceso [de la UP]. Raúl era muy lúcido: él sabía que íbamos al desastre. Se había dado cuenta de que la cosa no iba a durar mucho, y creo que quiso dejar ese testimonio con mucha ironía y con mucho dolor, porque para él era muy doloroso todo lo que estaba pasando. Para él, lo importante era dejar un testimonio, y eso hay que mantenerlo.

Con todo, él era un militante socialista que creía en un proceso…

Y por eso mismo para él era doloroso lo que estaba pasando, cómo se estaba desviando ese proceso. Tú ves esa cosa de 50 minutos y los obreros, que eran obreros reales, van y dicen “queremos tomarnos la fábrica porque el patrón se fue y nos dejó botados y estamos cesantes”. Y el partido les decía “compañeros, no pueden tomarse la fábrica porque hemos llegado a una cuota de fábricas tomadas”. Hay una paradoja.

Hay en su cine y en el de Ruiz una mirada escéptica…

Un artista no puede ser complaciente. Por ejemplo, yo hago documentales, y mis documentales son diferentes de mis ficciones, pero cuando hice Secretos (2008) usé todo los casos que había recolectado de mis viajes a Chile y que me habían parecido interesantes. Y cuando los juntamos con Raúl, que me ayudó con el guión, era importante: era como hacer un retrato del Chile de cuando volvíamos.

¿Va a votar en el plebiscito?

Estoy inscrita y voy a ir a votar de todas maneras.

¿Cómo ve lo que ha pasado a ese respecto?

Para mí es difícil opinar porque he vivido mucho tiempo fuera, pero me doy cuenta de que hay que cambiar la Constitución, de que tenemos una constitución que ha sido heredada, aun si no conozco mucho más. Estuve mirando un poco la franja: me pareció muy infantil, muy poco adulto lo que se está haciendo como publicidad. Es como si fuéramos poco adultos los chilenos.

Durante la UP a cineastas como usted les decían “compañeras, tienen que esperar” ¿Cómo ve hoy las limitaciones de entonces?

Se ha dicho que en los países donde las mujeres toman decisiones, lo del covid ha pasado mejor. Creo que las mujeres estamos haciendo mucho más cine que antes, de partida. Y creo que tenemos una nueva forma de mirar. En la época en que comencé a hacer cine era muy difícil. “No es el momento, compañera”, nos decían. Y nunca llegaba el momento.