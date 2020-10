Murió Eddie Van Halen a los 65 años

Eddie Van Halen, el legendario guitarrista y cofundador del grupo Van Halen, murió después de una larga batalla contra el cáncer de garganta, según informó el portal TMZ.

Fuentes vinculadas a la estrella de rock anunciaron que su deceso se produjo en el Hospital St. John en Santa Mónica este martes. Su esposa Janie habría estaba a su lado, junto con su hijo, Wolfgang, y Alex, su hermano.

En las últimas 72 horas, la salud del guitarrista nacido en Ámsterdam fue abruptamente cuesta abajo: los médicos descubrieron que su cáncer de garganta se había trasladado a su cerebro y otros órganos.

Eddie Van Halen llevaba luchando contra su enfermedad hace más de una década. Según las mismas fuentes de TMZ, el guitarrista ha estado entrando y saliendo del hospital al menos desde 2019. Recientemente se había sometido a quimioterapia.

Aunque fue un compulsivo fumador durante años, se piensa que desarrolló cáncer de garganta debido a una púa de guitarra de metal que solía sostener con frecuencia en la boca hace más de 20 años.

La despedida de un héroe

Van Halen es uno de los guitarristas más virtuosos en la escena del rock. Músicos como Mike McCready de Pearl Jam han versionado sus canciones en vivo, mientras que bandas como Weezer publicarán un álbum dedicado exclusivamente a él, el cual está presupuestado para mayo de 2021.

De la misma manera, sus instrumentos son tan icónicos como su nombre. La clásica Frankenstrat roja con líneas blancas y negras que la decoran, fue construida por él mismo a partir de piezas de distintas guitarras. Este experimento en la Fender Stratocaster, se convirtió en una herramienta clave para lo que después sería el sonido y la estética dentro de la banda.

En 1979, Eddie lanzó su primer disco con Van Halen, banda que fundó con su hermano Alex. Aquel trabajo, el homónimo Van Halen, contiene hits como “Eruption” y “Runnin' with the Devil”, himno que también sirvió de influencia para bandas más contemporáneas como Slipknot, quienes abrieron sus shows con la canción durante el Prepare for Hell Tour que los trajo a Chile en 2015.

Le siguieron otros once álbumes de estudio, entre los que destacan algunos como Women and Children Rirst (1980), 1984 (1984) y OU812 (1988).

Eddie Van Halen

En 2007, su nombre fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Una de sus últimas apariciones mediáticas fue en Instagram, en que su esposa, Janie Liszewski, compartió una foto con el guitarrista, quien lucía con el pelo corto y sin barba, luego de afrontar una serie de tratamientos por la enfermedad.