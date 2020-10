Los estrenos imperdibles en el streaming

No es fácil enfrentarse a aquel momento en que la pantalla te muestran varias filas de películas, series, y documentales, y junto a un buscador con una barra intermitente, mientras en tu mente solo imaginas el símbolo “cargando” eternamente.

Parece ser que hay más producciones que horas en la semana como para sacar real provecho a las plataformas digitales, por lo que sentirse abrumado puede ser un efecto natural ante la amplia oferta que proveen servicios de streaming como Netflix, HBO GO y Amazon Prime. (Y eso que aún no llega Disney+ a Latinoamérica).

Pero antes de caer en la desesperación, siempre se puede recurrir a notas amables que den alguna suerte de orientación previo a darle “play” a una nueva historia.

En Culto recorrimos las nuevas adquisiciones de los distintos streamings de la región y creamos un breve guía para disfrutar de un octubre cargado de buenos relatos.

Cintas chilenas y relatos de suspenso

Ya en julio, Chile destacó entre los nuevos contenidos de Amazon Prime con la serie La Jauría, lo que se acrecentó con la incorporación de Pacto de Fuga en agosto, y ahora en octubre con tres cintas producidas por Fábula: Una Mujer Fantástica, No y Neruda, todas disponibles desde el 9 de octubre.

En lo que a series de ficción respecta, la plataforma del imperio Jeff Bezos también apuesta por el suspenso y el horror de cara a Halloween, aquella popular fiesta con la consigna “Dulce o truco”.

Una mujer fantástica (9 de octubre)

Marina -interpretada por Daniela Vega- es una joven camarera aspirante a cantante, que planea un futuro junto a Orlando -Francisco Reyes-, un hombre veinte años mayor. Una noche, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Además de lidiar con el dolor de la muerte de su amor, se enfrenta a las sospechas de su muerte por parte de la familia de Orlando, ya que el ser mujer transexual es una aberración para la familia de su pareja. Dirigida por Sebastián Lelio, Una mujer fantástica fue premiada con el Oscar a Mejor Película Extranjera.

No (9 de octubre)

René Saavedra -Gael García Bernal- es un publicista que regresó a Chile tras su exilio en México, y entre sus campañas para la bebida Free y otros productos, es convocado por la oposición de la dictadura de Pinochet para que diseñe una propaganda por el “No”. Saavedra aplica una estrategia de márketing que no se basa en el enfrentamiento y la denuncia, sino en la esperanza de un mejor futuro.

Neruda (9 de octubre)

Chile, 1948. Pablo Neruda -Luis Gnecco-, poeta y senador, acusa al gobierno de Gabriel González Videla de traicionar a los comunista en el congreso. Ante esto, el presidente ordena su desafuero y captura, lo que da inicio a una persecución liderada por el prefecto de policía -Gael García Bernal-, y las circunstancias que dieron vida a los versos de “Canto general”.

The Twilight Zone (8 de octubre)

La serie antológica de fantasía fue desarrollada por Simon Kinberg, Jordan Peele y Marco Ramírez a partir de la serie original creada por Rod Serling en 1959. Peele es el narrador y la serie cuenta con dos temporadas.

Penny Dreadful: city of angels (23 de octubre)

Protagonizada por Natalie Dormer, esta nueva historia del universo de Penny Dreadful, esta vez, en la ciudad de Los Angeles en 1938. Influida por el choque entre las costumbres norteamericanas y latinas, la serie se basa en el conflicto entre personajes vinculados a la Santa Muerte y los aliados del Demonio.

Utopia

Utopia (23 de octubre)

Amazon prime se la jugó por el remake estadounidense de Utopia, producción británica que se centra en un grupo de fans de los cómics que se conocen a través de foros online y comparten su obsesión por la novela Utopía. Becky -Ashleigh LaThrop-, Ian -Dan Byrd-, Samantha -Jessica Rothe-, Wilson Wilson -Desmin Borges- y Grant -Javon “Wanna” Walton- encuentran supuestos significados ocultos que serían una predicción de lo que ocurrirá con la humanidad.

Historias reales y ganadoras del Oscar

Como siempre, Netflix llega recargada de series y cintas, tanto originales como por adquisición de derechos a otras productoras y estudios. En lo que va de octubre, Emily in Paris ha sido un fenómeno popular, así como el documental true crime American Murder: the family next door.

Emily in Paris (2 de octubre)

Emily -Lily Collins- es una ambiciosa ejecutiva de marketing digital de Chicago, quien consigue el trabajo de sus sueños en París. Desconociendo el idioma y la actitud parisina, deberá aprender a balancear su nueva vida laboral, amistad y romance.

Distanciamiento Social (15 de octubre)

Es una serie de antología tragicómica que fue grabada en confinamiento exponiendo diversas formas que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia y sobrevivir al confinamiento por largos meses.

La maldición de Bly Minor (9 de octubre)

Del creador de La Maldición de Hill House, Netflix trae una nueva serie antológica que muestra una espeluznante historia de terror y romance gótico basada en la obra de Henry James.

Buenos días, Verónica (1 de octubre)

Una policía investiga a un agresor sexual y en el transcurso de su caso, descubre a una pareja que oculta un espantoso secreto con toda una trama de conspiraciones a su alrededor.

La Revolución (16 de octubre)

La serie es una reversión de la Revolución Francesa, en la que el futuro inventor de la guillotina descubre una pandemia que transforma a los aristócratas en asesinos de plebeyos.

Song Exploder (2 de octubre)

La docuserie se inspira en un podcast que desmenuza el proceso creativo de diversos artistas que crearon algunas de las canciones que amamos. Alicia Keys, Lin Manuel Miranda y Michael Stipe (R.E.M.) figuran entre los invitados.

El juicio de los 7 de Chicago

El juicio de los 7 de Chicago (16 de octubre)

En 1968, una protesta pacífica de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, se convierte en un violento incidente que desemboca en uno de los juicios más infames de la historia. Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul Mateen II, jeremy Strong, Joseph Gordon Lewitt y Michael Keaton, están en el elenco de la cinta dirigida por Aaron Sorkin.

El Halloween de Hubie (7 de octubre)

Dirigida por Steve Brill, Adam Sandler protagoniza una cinta en la que Hubie no es precisamente el chico más popular de Salem, pero eso no impedirá que este hombre -tan bueno como temeroso- proteja su ciudad en Halloween.

Rapera a los 40 (9 de octubre)

Radha Blank, dirige, protagoniza y escribió la película sobre una mujer al borde de los 40 que, desesperada por alcanzar el éxito, se reinventa como rapera y se embarca en la búsqueda de su propia voz.

Òlòtūré (2 de octubre)

En Lagos, una joven que da sus primeros pasos como periodista trabaja de encubierto para denunciar el tráfico de personas en Nigeria. Sin embargo, se ve envuelta en un nivel de violencia y explotación del que será difícil escapar. Kenneth Gyang dirige el filme y Sharon Roja es la protagonista.

Rocky (23 de octubre)

Sylvester Stallone saltó a la fama con el papel de Rocky Balboa, un desconocido boxeador que tendrá la oportunidad de luchar contra el campeón del mundo Apollo Creed. Un saga que derivó en tres cintas más, con las secuelas Rocky Balboa y Creed 1 y 2. Todas disponibles en Netflix a partir de octubre.

Dunkirk (12 de octubre)

Una cinta de Christopher Nolan musicalizada por Hans Zimmer, que se ambienta en mayo de 1940, cuando soldados y civiles británicos luchan por aire, mar y tierra para evacuar al ejército y a sus aliados de Dunkerque, bahía francesa invadida por los nazis.

Batman: el caballero de la noche (1 de octubre)

Es la segunda entrega de Christopher Nolan que tiene a Batman -Christian Bale- como protagonista, y suma a Heath Ledger -ganador del Oscar como actor de reparto- como el Guasón. Mientras Batman, el comisionado Gordon y el fiscal de distrito desmantelan el bajo mundo criminal de Ciudad Gótica, el Guasón hace de las suyas detonando el caos. Netflix también tiene disponible Batman Inicia -la primera de la trilogía-, y Batman: el caballero de la noche asciende -la tercera- de la saga-.

Blade Runner 2049 (1 de octubre)

En 1982, Ridley Scott estrenó una cinta neo-noir protagonizada por Harrison Ford, inspirada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) de Philip K. Dick. En 2017, Denis Villeneuve tomó la historia y dirigió una suerte de secuela, la que convocó nuevamente a Harrison Ford y sumó a Ryan Gosling. El contenido de una tumba atrae el interés de un poderoso magnate. El encargado de la misión es el oficial K, que va en búsqueda de una leyenda perdida.

Producciones galardonadas y finales de temporada

HBO, en tanto, ofrece el final de temporada de su serie Lovecraft Country y capítulos estreno de la española Patria. Además sumó a su catálogo a las renombradas A beautiful day in the neighbourhood protagonizada por Tom Hank, y Richard Jewell, dirigida por Clint Eastwood.

También hay que destacar que informaron las producciones que abandonarán la plataforma, por lo que hay que verlas este mes o buscar otro servicio que las provea.

The Undoing (25 de octubre)

Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, dirigida por Susanne Bier y creada por David E. Kelley, The Undoing es una miniserie que sigue a Grace y Jonathan Fraser, quienes viven como siempre quisieron. Una noche, una muerte violenta y terribles revelaciones, abren un abismo en sus vidas. En medio de un desastre público que se extiende y horrorizada por no seguir sus propios consejos, Grace debe deshacer su vida y crear una nueva para su hijo y su familia.

Patria (Episodio estreno los domingos)

Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, la historia de Patria transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi (País Vasco). A través de sus protagonistas, dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo, Patria nos habla de cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto. La serie fue creada por Aítor Gabilondo.

A beautiful day in the neighbourhood (3 de octubre)

El ganador del Oscar Tom Hanks es Mr. Rogers en este filme basado en la amistad real entre el querido presentador de televisión y el periodista Tom Junod. Cuando el periodista Lloyd Vogel (el ganador del Emmy Matthew Rhys) recibe la misión de indagar en la figura de Rogers, la amabilidad y decencia de éste superan el cinismo de Lloyd, obligándolo a examinar su propia vida.

Aves de presa (24 de octubre)

Margot Robbie retoma el rol de Harley Quinn -tras su papel en Suicide Squad- en una historia tan retorcida y alocada que solo la misma Harley puede contar.

Richard Jewell (31 de octubre)

Clint Eastwood cuenta la historia del guardia de seguridad Richard Jewell, principal sospechoso de un atentado que él mismo evitó.

Lovecraft Country (18 de octubre, episodio final)

Basada en la novela de Matt Ruff, Lovecraft Country sigue a Atticus Freeman (Jonathan Majors), quien sale en busca de su padre desaparecido, Montrose (Michael Kenneth Williams), en compañía de su amiga de la infancia Letitia (Jurnee Smollett) y de su tío George (Courtney B. Vance). Los tres deberán luchar para sobrevivir en los Estados Unidos regidos por las leyes segregacionistas de la década de 1950, enfrentando los horrores del racismo de la zona blanca del país y a criaturas monstruosas.

Zombieland (se va el 31 de octubre)

En un mundo invadido por zombis, Columbus (Jesse Eisenberg) es un joven que vive aterrorizado. Pero es precisamente el miedo y la cobardía lo que le ha permitido mantenerse con vida. Esto cambia cuando conoce a Tallahassse (Woody Harrelson), un cazazombies cuyo único deseo en la vida es comer el último Twinkie (golosina estadounidense similar a la rayita de la tierra. Cuando ambos conocen a Wichita (Emma Stone) y a Little Rock (Abigail Breslin), quienes también intentan sobrevivir al caos, tendrán que elegir entre confiar en ellos o sucumbir ante los zombies.

Crazy Rich Asians (se va el 31 de octubre)

La neoyorquina Rachel Chu es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya que conocería a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino también uno de sus solteros más cotizados. Rachel es blanco de los celos de toda la jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la propia madre de Nick la desaprueba. Adaptación del best seller de Kevin Kwan sobre tres familias ricas de China que se preparan para la boda del año.

The Girl in the spider’s web: a new dragon tattoo story (se va el 31 de octubre)

La joven hacker Lisbeth Salander -interpretada por Claire Foy- y el periodista Mikael Blomkvist se encuentran atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno. Adaptación de la novela Lo que no te mata te hace más fuerte de David Lagercrantz, una continuación de la saga literaria Millennium creada originalmente por Stieg Larsson.