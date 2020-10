Stevie Wonder comparte nueva música en 15 años

So What the Fuss Music es el nombre de la disquera de Stevie Wonder, la cual será comercializada y distribuida por Republic Records y Universal Music; y ya presentó dos nuevos sencillos en el día de su anuncio.

Esta sería la primera vez que el artista de “Isn’t She Lovely” comparte música sin Motown Records desde 1961. Mientras que el nombre de su sello discográfico alude a la canción homónima, la cual fue publicada en A Time To Love (2005).

“Where is Our Love Song” es uno de los nuevos títulos de Wonder, el cual cuenta con la colaboración de Gary Clark Jr. y destinará todos sus ingresos a la fundación Feeding America.

El segundo tema publicado por So What the Fuss es “Can’t Put It In The Hands Of Fate” y reúne a los raperos Cordae, Rapsody, Chika y Busta Rhymes.

Escúchalo a continuación:

A pesar de que el estadounidense también anunció la grabación de un EP y un proyecto alterno titulado Through the Eyes of Wonder, aun no informa detalles ni fechas al respecto.