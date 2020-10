La batalla de la escena local por los shows al aire libre

Se anunció como el primer gran concierto con distanciamiento social en el país. El evento que bajo estrictos protocolos traería de vuelta la música en vivo y que serviría como válvula a una de las industrias más deprimidas por la pandemia del coronavirus.

De hecho, según el plan de sus organizadores, se haría precisamente durante estos días, a mediados de octubre en Espacio Broadway, con Chancho en Piedra a la cabeza y con la audiencia separada entre rejas y sillas, el mismo formato ya exhibido en otras experiencias en Europa y Estados Unidos.

El diseño del show de Pudahuel que compartieron sus organizadores.

Pero lo que sería un hito finalmente quedó en nada. La cita no se pudo llevar a cabo por un asunto puntual: Pudahuel, la comuna donde está Espacio Broadway, sigue en Fase 2 (Transición), etapa en que aún las reuniones sociales y recreativas tienen un aforo muy limitado, para máximo 20 personas en lugares abiertos.

Cuando el 15 de agosto se hizo el anuncio, la productora responsable esperaba que dos meses después la situación fuera distinta. Incluso, recalcan, tres días antes, le enviaron a las autoridades -el Ministerio de Salud y la Intendencia Metropolitana- un protocolo preliminar para llevar a cabo el evento.

También mostraron a la prensa los planos de cómo se distribuiría el público en el reducto de 90 mil metros cuadrados donde se han montado festivales como Fauna Primavera: con módulos privados, cada uno con mesas y sillas para diez personas. Los mismos documentos que el ministro Enrique Paris dijo no poseer en esos momentos, ya que no tenía ninguna clase de solicitud al respecto. Además, se mostró distante a esta clase de instancias, ya que “en los países donde hay rebrotes se han prohibido ese tipo de actividades”, según recalcó.

José Antonio Aravena, dueño de Espacio Broadway y del Teatro Caupolicán, comenta: “Pudahuel sigue en la fase 2 y no fue posible hacer este concierto. Teníamos todo en regla, entregamos todo el protocolo y se trata de un lugar al aire libre, pero vamos a tener que seguir esperando”.

¿Hay un mea culpa por anunciar un recital que dependía de la impredecible evolución de la pandemia? “Es que es una emergencia nunca antes vivida y en la industria del espectáculo necesitamos reactivar nuestro trabajo. Más allá de un mea culpa, por el contrario, acá hay una parte que se deja afuera, que es la salud mental, la gente está hacinada y quiere salir a divertirse. No podemos estar arrepentidos por algo que sabemos que va a resultar bien. Además queremos que sean consideradas nuestras propuestas, en el sentido de que si se están abriendo malls o parques, acá tenemos también un parque en excelentes condiciones para recibir un show. No entiendo por qué aún no se puede hacer”.

El punto de Aravena es compartido por otros actores de la escena: ante la gradual reapertura de centros comerciales y parques urbanos, y tomando en cuenta que la fase 3 permite eventos en lugares abiertos para 50 personas, ¿cuál es la opción de empezar a considerar parámetros similares para los espectáculos al aire libre?

El cantautor Manuel García lo planteó en su cuenta de Twitter: “Si los malls están abiertos. ¿Por qué no se pueden abrir los teatros ni hacer conciertos en espacios al aire libre? Con distancia y medidas de seguridad, aforos limitados... como en otros países”.

Entrevistado por este medio, el baterista del grupo Como Asesinar a Felipes, uno de los más activos del circuito chileno, comenta: “El otro día pensaba que la gente de los aviones está viajando una al lado de otra, es raro que no empiecen pronto a abrir los teatros y que la gente se siente con distancia. Hay un movimiento extraño con la cultura”.

Jorge Ramírez, de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), cree que el Ministerio de Salud prefiere tratar con paños fríos el tema para no fomentar la opción de que la gente se reúna en espacios abiertos, pudiendo generar rebrotes o situaciones fuera de control.

De hecho, cuenta que en agosto, la Red de Asociaciones de Música Chilena -integrada por productores, ticketeras, músicos y técnicos- presentó al Minsal su protocolo para reactivar la actividad, basado en diversas normas de higiene, en la trazabilidad que se pretendía establecer en los shows y en experiencias de otros países. “Lo esperable y lo coherente es que exista un ordenamiento en la forma y manera en que podamos volver a fomentar la industria del entretenimiento. Ojalá podamos converger con el Minsal en la reapertura lógica de los espacios al aire libre. Hemos hecho y hemos propuesto todo lo que nos ha pedido la autoridad, en la forma y en el fondo; sin embargo no hemos tenido aún respuesta”, comenta.

Consultados al respecto, desde el Minsal explican que, en el caso de los conciertos, “lo que rige es lo establecido en el plan Paso a paso”. Y aunque dicho protocolo establece que en fase 3 se pueden reunir 50 personas en espacios abiertos, esa opción hasta ahora sólo ha sido explorada por el teatro San Ginés, que en su azotea ha albergado shows para 45 asistentes de bandas tributo a Soda Stereo y The Beatles. Otros productores o propietarios de recintos han intentado montar recitales de este tipo pero no han conseguido los permisos requeridos.

Desde el Ministerio de las Culturas, en tanto, señalan que “estamos trabajando en diferentes mesas con los principales gremios de las productoras de eventos y grandes espectáculos y con los técnicos del sector, en las que se ha considerado el desarrollo de un protocolo sanitario para el funcionamiento de dichos eventos. Este protocolo incorpora elementos como la trazabilidad de los asistentes, las regulaciones para mantener el distanciamiento físico y el autocuidado de artistas, técnicos y público, de manera de garantizar que el retorno a estos eventos sea seguro”.