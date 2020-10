Murió Gordon Haskell, ex miembro de King Crimson, a los 74 años

Amigo de la adolescencia del guitarrista Robert Fripp, Gordon Haskell fue bajista y además cantante de King Crimson, con quienes colaboró en sus álbumes In the Wake of Poseidon (1970) y Lizard (1970), el segundo y tercer registro de estudio del grupo británico.

La muerte del músico de 74 años fue anunciada en el fanpage oficial de King Crimson, donde resaltan que su partición en Lizard “es muy admirada en la comunidad Crimson”.

“Con gran tristeza informamos el fallecimiento de Gordon, un gran músico y una persona maravillosa que muchos extrañarán con tristeza”, reza el comunicado publicado por el sitio oficial del músico.

Junto a la banda de Robert Fripp, Haskel dejó registrada su voz en el tema “Cadence And Cascade”.