A los 62 años muere Tony Lewis, bajista y voz de Outfield

Tony Lewis, bajista y cantante de Outfield, falleció a los 62 años, según se informó en su sitio web y redes sociales.

Quien lideró la banda tras el hit ochentero “Your love”, falleció “inesperadamente”, lo que llena de “tristeza y dolor” a sus cercanos.

“Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes. -Equipo de Tony Lewis”, publicaron a través de Twitter.

Tony Lewis nació y se crió en el East End de Londres y, según detalla su biografía en su sitio web, se enamoró de la música después de escuchar a los Beatles en la radio cuando tenía nueve años. Mientras estaba en la escuela, Lewis conoció al baterista Alan Jackman, y varios años después pusieron un anuncio en un medio musical de Londres buscando un guitarrista. Así conocieron a John Spinks.

La primera banda del trío era un grupo progresivo denominado Syrius B, pero no perduraron, ya que el punk fue lo que imperó aquellos años. Al tiempo, Lewis se reunió con Spinks y Jackman, esta vez bajo el nombre Baseball Boys.

Tras grabar algunos demos y firmar con un sello en 1984, finalmente cambiaron su nombre a Outfield. Su primer sencillo, “Say It Isn’t So”, fue un éxito en Estados Unidos, y su sucesor, “Your Love”, estuvo entre los 10 mejores, alcanzando el número seis en el Billboard Hot 100.

La canción los motivó a grabar su álbum de 1985, Play Deep, sumando hits radiales como “All the Love" y ”Everytime You Cry ".

Si bien Outfield nunca produjo otra canción tan popular como “Your Love”, fueron un invitado recurrente en las radios durante los 80, con composiciones posteriores como “Since You’ve Been Gone”, “Voices of Babylon” y “For You”.

Jackman dejó la banda después de Voices of Babylon (1989), pero Lewis y Spinks continuaron lanzando álbumes durante los noventa y principios del 2000. En 2009, se reunieron con Jackman nuevamente, y dos años más tarde lanzaron el último álbum de estudio de Outfield, Replay.

Tras la muerte de Spinks en 2014, Lewis se tomó un receso de la música, hasta 2018, cuando lanzó su disco solista Out of the Darkness.