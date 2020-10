Jorge Coulon de Inti-Illimani y la revelación de Patricio Manns acerca del atentado a Pinochet: “Él es un volcán en permanente erupción"

Patricio Manns es un hombre con un derrotero escrito por los episodios más diversos: de la Nueva Canción Chilena al exilio, del retorno a Chile a la reciente muerte de su compañera de vida, Alejandra Lastra.

El último de esos capítulos emergió la semana pasada, cuando en el espacio Mentiras verdaderas, de La Red, el cantautor –quien se recupera de una compleja cirugía como consecuencia de su diabetes- reveló que había sido parte de la planificación del atentado a Augusto Pinochet en 1986.

“Como yo soy un gallo que de repente se las puede, participé, y esto lo digo por primera vez en mi vida, en el atentado en el cajón del Maipo contra el dictador”, contó el también escritor. Todo ello sucedió durante sus años de exilio en Francia, donde también ofició de vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el grupo que orquestó y ejecutó la operación, de la que Pinochet salió ileso, pero donde fallecieron cinco de sus escoltas.

“Se reunieron en mi casa en Francia algunos comandantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y allí cada uno aportó algunas ideas para ver como darle el bajo a este gallo. Yo era vocero del FPMR en Europa, también en EE.UU, fui a EE.UU. En Canadá, por ejemplo me presenté en televisión con el primer ministro, que nos apoyaba”, relató.

El artista también aseguró que otra de sus funciones fue recopilar chalecos antibalas entre distintos ciudadanos europeos, muchos de ellos propietarios de tales indumentarias luego de usarlas en el servicio militar. Eso sí, aseguró que sus funciones sólo llegaron hasta ese punto más estratégico y colaborativo.

Uno de sus grandes aliados durante esos días en Europa fue el grupo Inti-Illimani. De hecho, hacia 1977 el conjunto –exiliado en Italia- se reunió con Manns para impulsar una sociedad creativa que entre varios hitos compuso el tema Vuelvo, símbolo en ese tiempo de la nostalgia por la tierra que se dejó. De manera informal, tal unión se bautizó como Intilli-Manns.

Jorge Coulon, fundador de Inti-Illimani y parte hasta hoy de la agrupación, estuvo ayer en el espacio Sesiones íntimas de Culto de La Tercera y se refirió a la revelación de Manns en torno al atentado contra Pinochet: “No fue en absoluto sorpresivo, porque lo sabía. De hecho, yo participé en la grabación del himno del FPMR que se hizo en Roma y que lo hizo Patricio Manns. Pero hay que poner las cosas en su lugar: Patricio Manns no participó en el atentado, el era un portavoz en Europa de este movimiento (FPMR)”.

“Yo sabía lo de su participación y quienes conocen a Patricio Manns saben que es un volcán en permanente erupción; tratar de encuadrarlo en lo políticamente correcto es una empresa imposible, me imagino que debe haber pasado lo mismo con Violeta Parra. Y gracias a esa manera de ser nos han heredado las piezas que hicieron para el devenir de nuestra cultura. No le podría pedir a Patricio Manns que reprima nada”.

Coulon hace referencia a otro hecho sucedido durante el exilio: efectivamente Manns escribió en 1985 el himno del FPMR, el que junto a los músicos del Inti grabó en el estudio romano Forum Music Village, propiedad del destacado compositor Ennio Morricone. En esa misma temporada, la composición fue editada en Europa como single junto al tema Can-can del piojo.

Coulon sigue: “Patricio Manns ha compuesto las canciones que ha compuesto y es la persona que es porque, intentar pasarlo por agua tibia o intentar descafeinarlo… es de una integridad ética y moral con la cual podemos estar más o menos de acuerdo políticamente, pero no tenemos derecho a censurarlo. Muchos lo han intentado (descafeinar), pero seria imposible quitarle esa malicia”.

Uno de los discos que afianzó la colaboración de Manns e Inti-Illimani.

Con respecto a los años en que grabaron el himno del FPMR, y que coinciden con la planificación de la Operación Siglo XX donde se intentó matar a Augusto Pinochet, Coulon cuenta: “En esa época trabajamos muy estrechamente con él, todo lo que hicimos en esa época lo hicimos juntos, es también nuestro tributo y respeto por lo que él piensa y lo que el haga; es la única forma de relacionarse con el arte. Es imposible entender a Picasso por el período rosa o el período azul si no consideras el Guernica y todo lo que hizo, estas mutilándolo en tu conocimiento y como creador. En Chile hay mucha hipocresía y el ser humano es bastante más complejo que esa película de Walt Disney que nos quieren vender”.

“Yo no he visto a nadie que le preocupe (la reciente confesión de Manns). Es parte de su personalidad, de su biografía de su currículum. No veo que le moleste a nadie”.

Inti-Illimani ofrecerá mañana, a las 20.30 horas, un show vía streaming desde el Teatro Nescafé de las Artes, con todo su repertorio y sus canciones más reconocidas. Será el primer espectáculo en formato online de la agrupación. Entradas en Ticketek.

Ve aquí la entrevista completa en Sesiones íntimas de Culto