Gwen Stefani recrea sus clásicos en clave country

En 2017 Gwen Stefani colaboró con la estrella country Blake Shelton -su actual pareja- en uno de sus temas: “Go ahead and break my heart”.

Los cuestionamientos en torno a su cambio de género musical comenzaron a circular en los medios, pero la ex No Doubt fue clara: “Absolutamente no”, dijo a Extra! en 2017, agregando que no planea abocarse al country, pero que sí ha aprendido mucho del estilo.

“No tengo planes para un álbum country, no. Tengo una playlist de country que estoy escuchando. Es interesante, he aprendido mucho sobre el género el último par de años. He podido componer con Blake, lo que fue un sueño, o más que un sueño”.

Tres años después, la cantante de 51 años que acumula nueve discos con No Doubt y cuatro como solista, realizó un sketch en el que interpretó tres de sus clásicos en clave country.

Fue en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que Stefani tomó una guitarra, un sombrero y blusa floreada, para reversionar los temas “Don’t Speak”, “Spiderwebs” y “Hollaback Girl”.

La presentación fue en el marco de un sketch en el que supuestamente promocionaban la venta del álbum Gwen’s gone country en un video en formato infomercial.

En lo que respecta su trabajo musical serio, Stefani estrenó recientemente un nuevo dueto con Blake Shelton, titulado "Happy Anywhere”.

El tema -claramente romántico- es la cuarta canción que graban juntos, y en ella expresan su felicidad como pareja, sin importar dónde estén.

“Aunque Gwen y yo sacamos un single hace poco tiempo [enero], decidimos que, bajo estas circunstancias, este año... nunca ha habido un mejor momento para ‘Happy Anywhere’”, dijo Shelton a través de un comunicado publicado en julio.

“Todos hemos estado en cuarentena y encierro, y ojalá lo hayamos pasado con alguien a quien realmente amamos y disfrutamos. Eso es lo que pasó con Gwen y conmigo este verano, y todo este año”, añadió Shelton, quien tiene una relación con la cantante desde 2017.