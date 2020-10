Los Momentos: 50 artistas visuales se unen en torno al hit de Eduardo Gatti

Corría el año 1970 y la banda Los Blops publicaba su disco debut. El álbum integraba la canción Los momentos, escrita por un joven Eduardo Gatti, quien se incorporó a la agrupación a fines de ese mismo años tras volver de Europa.

“A mí nunca ha dejado de sorprenderme lo que pasó con esa canción, yo la hice cuando tenía 20 años”, dice Gatti a La Tercera, a propósito del proyecto 50 momentos. Una canción.

La idea fue de Juan Claudio Edwards, gestor de Trazo, Gestión Cultural. Tras darse cuenta del 50 aniversario del tema, se reunió con Eduardo Gatti y le propuso la realización de un libro que contara con obras de 50 artistas chilenos y sus testimonios sobre sus propios momentos.

“La idea nace en plena pandemia donde le digo a mi mujer ‘¿sabes qué?, escuché Los momentos y estos son los momentos’. Porque qué momentos tan importantes estamos viviendo, el estallido social y la pandemia, que a muchos nos ha hecho cuestionar muchas cosas”, comenta Edwards.

Finalmente el proyecto convocó a 50 artistas visuales de distintas generaciones y estilos: Mario Toral, Bororo, Gonzalo Cienfuegos, Bruna Truffa, Guillermo Nuñez, Concepción Balmes, Angela Wilson, Alex Chellew, Nury González, Matías Pinto D’Aguiar, Andrés Vio, Benjamín Lira, Catalina Abbott, Isabella Viviani, Arturo Duclós, Fernanda Levine, Totoy Zamudio, entre otros.

Trenzando el tiempo, obra de la artista Bruna Truffa. Foto: Bruna Truffa.

“Con el tema de la pandemia muchos artistas no podían ir al taller, entonces algunos crearon en su casa, otros seleccionaron obras que representaran un momento especial. Además se les pidió un testimonio sobre por qué esa obra es tan importante”, añade Juan Claudio Edwards.

Tanto las obras como los testimonios de los artistas estarán contenidos en un libro que además tendrá una conversación con Eduardo Gatti y un análisis histórico, político y cultural del año 1970, realizado por los historiadores Andrea Ruiz-Esquide y Helmuth Steil. Así también, el 13 de noviembre se abrirá la exposición en la Corporación Cultural de Las Condes de manera presencial y virtual.

50 Momentos. Una canción. Serán dos tirajes de 250 cada uno. La forma de distribución está por confirmar.

“A mí me impresionó la participación de todos ellos, me emocionó mucho”, dice Eduardo Gatti. “Me pareció hermoso porque también en las canciones hay imágenes, puede que no estén llevadas a una tela o papel, pero en la letra hay poesía y en ella hay imágenes, expresión y color. Entonces es muy bonito y encuentro muy interesante que tres disciplinas, la música, la poesía y las artes plásticas se hayan unido en este homenaje a la canción”, añade.

Del cotidiano a lo incierto

Son variadas las técnicas, edades y testimonios que los 50 artistas entregaron al proyecto 50 momentos. Una canción, y también la cercanía que cada uno de ellos tiene con la creación de Gatti.

“Me acuerdo que tenía el disco y todo. Esa canción en especial es muy bella, poética y fuerte también. Creo que con todo lo que ha pasado es una canción que cobra mucho más sentido también, de lo valioso que son los momentos”, cuenta Concepción Balmes.

Mi parrón se llama la obra que la artista pintó en acrílico y óleo sobre tela para esta convocatoria, y es un guiño a los momentos cotidianos que ha vivido en casa de sus padres. “Me inspiré en el parrón de mi casa. Yo vivo en Ñuñoa en una casa antigua, la compró mi papá el año 68 o sea que pasé gran parte de mi vida acá, y todavía estoy en ella. Y Los momentos para mí era como hacer una especie de viaje a través de la cantidad de momentos vividos debajo de ese parrón. Entonces para mí son los momentos más sencillos o cotidianos los que tienen más trascendencia”, comenta.

Detalle de Mi Parrón, la obra que presenta Concepción Balmes. Foto: Concepción Balmes.

Para otros como Gonzalo Cienfuegos fue la conexión más personal y literal con la letra de la canción. Ambos, músico y pintor, se conocieron de estudiantes.

“Yo conozco a Eduardo desde que éramos jóvenes, es de mi generación”, dice Cienfuegos. “Le tengo gran admiración y cariño, entonces cuando me invitaron a participar de esto me entusiasmé inmediatamente. Si hay algo que me llamó la atención de la letra es cuando se refiere a la silueta y desde ahí construí esta figura que es la que propongo como homenaje”, cuenta el pintor sobre su obra Silueta, en gouache sobre papel.

Detalle de Silueta, gouache sobre papel de Gonzalo Cienfuegos. Foto: Gonzalo Cienfuegos.

Bororo fue uno de los que seleccionó una de las obras que ya tenía en su taller. Incertidumbre es el título de la pintura en gran formato que presenta. “Yo creo que en ese cuadro hay una figura central con luz y que es Neruda. Y todo lo que hay alrededor es toda la maravillosa izquierda que existía. Neruda es como el centro y lo que hay a los lados es como la izquierda soñada. La cara que tiene Neruda es como de incertidumbre, no saber qué viene. Y le achunté”, comenta.

Sobre la canción Los momentos y su relación con ella, Bororo señala: “Su canción es como un símbolo de una época en que estábamos pésimos después durante Pinochet y la incertidumbre de lo que iba a pasar. Yo pertenezco a esa generación, a mí me gusta mucho Gatti y muchos cantantes del Canto Nuevo”.