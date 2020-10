Foo Fighters publica EP sorpresa de canciones en vivo

Durante esta mañana, los estadounidenses Foo Fighters publicaron un EP inédito sin previo aviso. El registro, titulado Live On The Radio 1996 (2020), recopila cuatro canciones de sus dos primeros álbumes de estudio, las cuales fueron interpretadas en el programa radial de Scott Weiss hace 24 años.

El hombre tras el programa Rockline rescató el material y lo editó para que fuese publicado exclusivamente en Amazon Music.

Los temas que integran el lanzamiento son “For All the Cows”, “How I Miss You”, “Watershed” y “Up In Arms”; y ya pueden ser escuchados a través de la plataforma.

Escucha Live On The Radio, lo nuevo de Foo Fighters, 1996 a continuación: