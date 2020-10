Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de Sebastián Lelio

En su tercera película después de ganar el Oscar por Una mujer fantástica a inicios de 2018, el director Sebastián Lelio se unirá a una de las mayores estrellas de Hollywood.

El cineasta nacional trabajará con Scarlett Johansson en Bride, una cinta producida por Apple junto a la compañía A24, que se basa en la popular historia de la novia de Frankenstein.

Pero la cinta que dirigirá Lelio traerá a la vida moderna al personaje, con una trama que presenta a “una mujer creada para ser una esposa ideal que rechaza a su creadora y se ve obligada a huir de su existencia confinada, enfrentando un mundo que la ve como un monstruo”, indica un comunicado compartido por medios de EE.UU. El filme será escrito por el realizador junto a dos guionistas de la serie Orange is the new black, Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

Johansson -que viene de obtener sus dos primeras nominaciones a los Oscar, por Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit- también producirá el largometraje con su compañía, These Pictures. “Desde hace mucho tiempo que Bride debió haber salido de la sombra de su homólogo masculino y estar sola”, señaló Johansson. “Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, Sebastian y yo estamos muy emocionados de emancipar a esta clásica antiheroína y reanimar su historia para reflejar el cambio que vemos hoy”.

Para Lelio será su tercera película seguida en inglés, después de dirigir a a Rachel Weisz y Rachel McAdams en Desobediencia (2017) y a Julianne Moore en Gloria Bell (2018), la versión estadounidense de Gloria (2013). Durante la pandemia además formó parte de la colección de cortos de Fábula y Netflix, Homemade.