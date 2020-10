Stevie Nicks a la pantalla: la artista estrena 24 Karat Gold, The Concert

“En todos estos años solo he hecho una cosa de la que me arrepiento y por la que me sentí como mujer humillada por no decir que no”, declara la icónica rockera Stevie Nicks a El País.

La artista se había comprado una blusa que le encantó; le costó 200 dólares. La quiso estrenar en la sesión de fotos para la portada del Buckingham Nicks (1973), único álbum que hizo en su dúo con Lindsey Buckingham. Fue en esa ocasión cuando el fotógrafo les pidió a ambos músicos que posaran desnudos. A Nicks no le gustó la idea, pero su compañero, Lindsey, le dijo:

—¡No seas mojigata, es arte!

Y ella cedió.

Buckingham Nicks

Le tomó cuatro meses mostrarle el disco a sus padre, de hecho, lo tenía escondido bajo su cama. Cuando finalmente lo vieron, le preguntaron por qué no se había negado, y ella les respondió que simplemente no quería arruinar el proyecto.

—Así es como funcionan estas cosas —reflexiona la norteamericana— . Estás en un tren en marcha que crees que detendrás por decir que no. Pero luego descubrí que el tren no se para cuando dices que no.

Después, con Christie McVie, su compañera en Fleetwood Mac, llegaron a un acuerdo: no harían nada que no quisieran o si no se sentían respetadas, simplemente se irían a la habitación del hotel donde se estuvieran alojando. Y fin. Aunque “estuviéramos, rodeadas de hombres, porque eso era la música entonces, un montón de hombres”, dice. “Y nos funcionó”.

Stevie Nicks

La conversación que la ex integrante de Fleetwood Mac sostuvo con el diario español, fue en el contexto del nuevo proyecto de la artista.

Nicks de película

La estadounidense estrenó la película 24 Karat Gold: The concert, pieza audiovisual que está disponible en distintos cines del mundo desde el 21 de octubre. El filme repasa distintos éxitos de la cantautora norteamericana, extraídos de su obra como solista, como “Stop draggin' my heart around” y “Edge of seventeen”, y su etapa en la emblemática banda Fleetwood Mac, que incluye el single “Rhiannon”.

Stevie Nicks

El registro lo completan historias íntimas y cómo se inspiró Nicks en algunas de sus canciones más relevantes. El proyecto fue dirigido y producido por Joe Thomas. Gran parte de la película fue grabada en las ciudades estadounidenses de Indianápolis y Pittsburgh, en el marco de la gira que la cantante realizó el 2017, 24 Karat Gold, tour en que realizó sesenta y siete conciertos por distintas partes del mundo.

24 Karat Gold Tour fue una gira que Nicks ha calificado como su favorita. “No solo pude cantar mis canciones, sino que también pude contar sus historias”, declaró.

El próximo 30 de octubre, la discográfica BMG lanzará The 24 karat gold tour: Live in concert, un álbum compilatorio que reúne diecisiete hits de la artista norteamericana en sus distintas etapas. Algunas de las canciones que compondrán el disco serán “Stand back” de The Wild Heart (1983), que es parte de su obra como solista; “Gypsy”, que hizo cuando formaba parte de la mítica Fleetwood Mac; o la primera versión de “Crying in the night”, de los tiempos en el dúo Buckingham Nicks.