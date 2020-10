Vitrina: Boy Pablo, Gorillaz, Bruce Springsteen y más

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Gorillaz - Song Machine, Season One: Strange Timez

Ya está disponible el nuevo álbum de Gorillaz, la banda animada de Damon Albarn y Jamie Hewlett, que reúne las colaboraciones que se han dado a conocer a lo largo de este año.

Se trata de un disco de 17 canciones, que se adelantó con algunas de las canciones grabadas junto a figuras como Robert Smith, Peter Hook, Elton John, St. Vincent, Beck, Unkown Mortal Orchestra, entre otros.

Y aunque parece inspirado en la pandemia, en rigor no fue así. Antes de que el coronavirus sacudiera al mundo, Albarn alcanzó a grabar en forma presencial con varios de los invitados, pero de todas formas, la pandemia le obligó a trabajar de forma remota.

El elepé, sucesor del disco The Now Now (2018), está disponible en formato vinilo, CD y cassette.

Major Lazer - Music is the weapon

Major Lazer y Paloma Mami

El cuarto álbum del trío integrado por Diplo, Walshy Fire y Ape Drums, mantiene su premisa de hacer música bailable, como una suerte de lenguaje universal para reunir a lenguajes y artistas de diferentes zonas del mundo.

De esta manera, el disco presenta canciones en cinco idiomas y además reúne a un variopinto de colaboradores. Entre estos destacan nombres como los jamaiquinos Beam y Shenseea, el productor indio Nucleya y el vocalista Rashmeet Kaur, la cantante Nicki Minaj, el colombiano J Balvin y la chilena Paloma Mami.

El lanzamiento incluye además un podcast llamado Lazerism, en que se desarrolla a fondo la historia de las canciones, las que además cuentan con lyric video en YouTube y Apple Music.

Boy Pablo - Wachito Rico

Ya está disponible el elepé debut del chileno-noruego, Boy Pablo. Un trabajo esperado debido a la inusitada popularidad del músico, quien se hizo un nicho de seguidores gracias a la difusión de sus primeras canciones, cuyo sonido tenía ciertas conexiones con el trabajo de Mac Demarco.

Con la muy chilena expresión “Guahito rico” como título, en el álbum el artista paga tributo a sus raíces -sus padres son una pareja chilena que emigró al país nórdico- y al alcance que tuvo su música en el país. No en vano, durante una sección instrumental del tema “Leave me alone”, suena una hilarante conversación en español, que parece sacada de cualquier carrete de fin de semana.

Aunque ya se conocían algunos adelantos como “Hey girl” y “Honey”, el disco de 13 canciones desarrolla en extenso la fórmula de canciones melodiosas y cadenciosas. Se repiten las guitarras limpias con algo de efecto, colchones de teclados y estribillos pegotes. Es música pop sin complejos en lenguaje adolescente, pero asentada en los preceptos de los temas radiables del pasado. Un triunfo más de la retromanía, renovada de cuando en cuando.

Bruce Springsteen -Letter to you

Cinco días en un rancho de Nueva Jersey le tomó al “jefe” grabar su nuevo álbum, Letter to you. Una placa grabada en directo, en la que además incluye tres viejos temas que no grabó para su debut Greetings From Asbury Park, Nueva Jersey (1973).

"Me encanta la naturaleza emocional de Letter To You ", dijo el cantautor en un comunicado. “Y me encanta el sonido de la E Street Band tocando completamente en vivo en el estudio, de una manera que nunca antes habíamos hecho, y sin sobregrabaciones. Hicimos el álbum en solo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido”.

El músico, de 71 años, también ofrece un estreno para la pantalla. Se trata de un documental titulado igual que el álbum, disponible en la plataforma Apple TV, en que se detalla el proceso de trabajo tras el álbum, su ideario y la profunda relación con la E Street band.

Sobre lo nuevo de Foo Fighters, Paul McCartney, el radioteatro de Ases Falsos y la reunión de Familea Miranda con el Macha, puedes leer sus respectivas entradas.