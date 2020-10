1917 y la saga completa de Harry Potter lideran los estrenos de HBO GO para noviembre

Nuevas series

FOODIE LOVE (6 de noviembre)

Es el primer proyecto de drama para televisión de la ganadora del premio Goya Isabel Coixet y fue grabada en locaciones de España, Italia, Francia y Japón. Foodie Love sigue a dos personas de treinta y tantos años, después de conocerse en una aplicación de citas para foodies. Juntos embarcarán en un viaje gastronómico, aprendiendo uno del otro por medio del jamón, el ramen y la alta cocina de todo el mundo. Sin embargo, mientras se unen por una devoción compartida al yuzu japonés y un disgusto por la pretensión foodie, sus inseguridades y dudas alimentadas por las cicatrices de sus relaciones anteriores pueden impedirles probar el amor verdadero. Protagonizada por Laia Costa y Guillermo Pfening.

INDUSTRY (9 de noviembre)

De los debutantes creadores Mickey Down y Konrad Kay, Industry sigue a un grupo de jóvenes graduados que compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco de inversión internacional líder en Londres. Protagonizada por Myha’la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson y Nabhaan Rizwan como “Los Graduados” y Conor MacNeill, Freya Mavor, Will Tudor y Ken Leung como “La Gerencia”, Industry ofrece una visión dentro de la caja negra que son las “altas finanzas” a través de los ojos de Harper Stern (Myha’la Herrold), una joven talentosa de Nueva York. Desde la perspectiva de este grupo de jóvenes impulsados por la ambición, el romance y las drogas, Industry examina cuestiones de género, raza y clase en el lugar de trabajo, a medida que comienzan a forjar sus identidades dentro del entorno de presión del piso de operaciones de Pierpoint & Co. Se les prometió meritocracia, pero la jerarquía reina.

HIS DARK MATERIALS, Temporada 2 (16 de noviembre)

La historia de la segunda temporada de His dark materials comienza después de que Lord Asriel abre un puente a un nuevo mundo y, angustiada por la muerte de su mejor amigo, Lyra lo sigue hacia lo desconocido. Llegando a una extraña y misteriosa ciudad abandonada, Lyra conoce a Will, quien también huye de un pasado turbulento. Los dos jóvenes pronto descubren que sus destinos están ligados a la búsqueda del padre de Will, pero encuentran en su camino constantes amenazas y una guerra que comienza a gestarse a su alrededor. Mientras tanto, la Sra. Coulter busca a Lyra para traerla de vuelta a casa a cualquier costo. Esta nueva entrega presenta al elenco original de la serie que incluye a Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas y Lin-Manuel Miranda. Se unen al reparto Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.

Nuevos episodios

WE ARE WHO WE ARE (2 de noviembre)

El nominado al OscarÒ Luca Guadagnino trae su estilo cinematográfico único por primera vez a la televisión con We are who we are. La serie sigue a dos adolescentes norteamericanos que viven en una base militar de los Estados Unidos en Italia, y explora temas como la amistad, el primer amor y la identidad, sumergiendo a la audiencia en la euforia y angustia de ser adolescente. Se trata de una historia que podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, pero en este caso sucede en esta pequeña porción de América en Italia.

PATRIA (15 de noviembre)

Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, la historia de Patria transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi (País Vasco). A través de sus protagonistas, dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo, Patria nos habla de cómo vive la gente corriente en este contexto que, pese a ser local, tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo. La vida de Bittori (Elena Irureta) y su familia cambia por completo el día en que ETA asesina a su marido, Txato (José Ramón Soroiz), en la puerta de su casa. Rotas las relaciones con la familia de su amiga Miren (Ane Gabarain), cuyo hijo milita en la banda terrorista, todos tendrán que lidiar con el duelo y las contradicciones morales mientras la vida sigue su propio curso, poniendo en el camino nuevos condicionantes que también determinarán su futuro. Creada por Aítor Gabilondo.

THE UNDOING (Domingos a las 23 horas)

Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, dirigida por Susanne Bier y creada por David E. Kelley, The Undoing sigue a Grace y Jonathan Fraser, quienes están viviendo la vida que siempre desearon. Una noche, una muerte violenta y una secuencia de terribles revelaciones abre un abismo en sus vidas. En medio de un desastre público que se extiende y horrorizada por no seguir sus propios consejos, Grace debe deshacer su vida y crear una nueva para su hijo y su familia.

Documentales

CONSOLE WARS (3 de noviembre)

Con producción ejecutiva del comediante Seth Rogen y Evan Goldberg -ambos nominados al Emmy a Mejor Guion en Serie de Variedades- y presentado durante el Festival SXSW 2020, Console Wars retrata la rivalidad entre Nintendo y Sega en los años 90. Hombres y mujeres, que lucharon en la primera línea de esta batalla protagonizada por Mario y Sonic, discuten por primera vez sobre este conflicto que definió a una generación. El documental fue producido y dirigido por Jonah Tulis y Blake J. Harris, autor del libro Console Wars: Sega, Nintendo y la Batalla que Definió una Generación (2014).

SIEMPRE, LUIS (10 de noviembre)

Del realizador John James, Siempre, Luis es un retrato inspirador de Luis A. Miranda Jr., un inmigrante puertorriqueño que ayudó a moldear la política de Nueva York durante más de tres décadas. Cuando dejó Puerto Rico y fue hacia la ciudad en la década de 1970, tenía grandes sueños, pero no sabía cuán lejos llegaría. Después de la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico, Miranda Jr. ayudó a planificar los esfuerzos de socorro y administrar la logística para llevar la premiada producción Hamilton de su hijo Lin-Manuel Miranda a la isla.

MURDER ON MIDDLE BEACH (15 de noviembre)

Serie documental de cuatro episodios dirigida por Madison Hamburg. En su primer trabajo como cineasta, Hamburg narra su compleja experiencia como un joven determinado a resolver un crimen incalificable, que ha impactado a su propia familia, y a exculpar a las personas que él ama, al buscar respuestas dentro de su comunidad.

Películas

HARRY POTTER SAGA (7 de noviembre)

Maratón de la saga de Harry Potter, incluyendo: Harry Potter y la piedra filosofal, La cámara secreta, El prisionero de Azkabán, El cáliz de fuego, La orden del fénix, El príncipe mestizo, y Las reliquias de la muerte parte 1 y 2.

BUSCANDO JUSTICIA (14 de noviembre)

Michael B. Jordan y los ganadores del Óscar Jamie Foxx y Brie Larson protagonizan esta película basada en la historia real del abogado Bryan Stevenson (Jordan). Con la ayuda de la abogada Eva Ansley (Larson), Stevenson se enfrentará a un sistema legal abiertamente racista para revertir la condena de Walter McMillian (Foxx), injustamente acusado de matar a una joven de 18 años.

1917 (21 de noviembre)

El aclamado director Sam Mendes (Belleza Americana) presenta esta extraordinaria historia de la Primera Guerra Mundial ganadora de tres premios Óscar. En el apogeo de la Gran Guerra, dos jóvenes soldados británicos reciben una misión aparentemente imposible: en una carrera contra el tiempo, deberán cruzar líneas enemigas para entregar un mensaje que salvaría incontables vidas.

LA MALDICIÓN RENACE (28 de noviembre)

De la mano de Sam Raimi y protagonizada por Andrea Riseborough (El Romance del Siglo) llega esta oscura versión de la casa maldita que se cobra víctima tras víctima a manos de un espíritu vengativo. En esta ocasión, la detective Muldoon (Riseborough) deberá luchar por su vida y la de su hijo cuando una investigación la lleva hasta la demoníaca casa donde sucedió una tragedia.

LAS QUE SE VAN DE HBO GO

· A STAR IS BORN (6 de noviembre)

· HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD (6 de noviembre)

· GOOSEBUMPS 2 (14 de noviembre)

· SPIDEMAN INTO THE SPIDERVERSE (30 de noviembre)