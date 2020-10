This Is Us: el creador de la serie dio pistas sobre la quinta temporada

Dan Fogelman, creador de la serie This is us (2016), tuvo un buen tiempo para pensar cómo arrancaría la quinta temporada de la producción que relata las historias de la familia Pearson.

Empezó el guión en febrero. La llegada de la pandemia a Estados Unidos trajo algunos cambios: no significó un giro rotundo en la trama, pero esta sí se desarrollará en un contexto de crisis sanitaria, con los personajes que usarán mascarillas y estarán atentos a las noticias del covid-19. Aun así, Fogelman no planea que esa temática sea lo central.

En cambio, Fogelman reveló que harán algo especial en referencia al movimiento Black Lives Matter. “Sentimos que tenemos que aludir a este momento, pero es un territorio complicado para moverse, por lo cual lo queremos hacerlo bien y dejar una marca”, explicaba meses atrás.

El 27 de febrero, se emitió el primer episodio de la temporada con el objetivo de adelantarse a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos (3 de noviembre). This is us regresará el 10 del mes entrante, con la historia familiar ubicada en la etapa en que los hermanos Kevin, Kate y Randall (“los Tres Grandes”) han cumplido cuarenta años.

En uno de los característicos saltos temporales de la serie —en un flashforward de la cuarta temporada— Kate (Chrissy Metz) y Kevin (Justin Hartley) pasan su cumpleaños en la cabaña familiar con la prometida embarazada de él. Rebecca (Mandy Moore), la madre de los “Tres Grandes”, enfrenta los primeros síntomas del Alzheimer. Randall (Sterling K. Brown) está notoriamente ausente, tras la pelea que tuvo con su hermano Kevin.

Randall toma distancia

El estreno de la nueva temporada ya dio algunas pistas: Madison (Caitlin Thompson) y Kevin se casarán, y también van a tener mellizos. Mientras Kate y su pareja, Toby, reciben una llamada de una agencia de adopción sobre un bebé.

En paralelo, Randall pasa su cumpleaños con sus hijas. Pero se ve obligado a viajar de emergencia a la cabaña familiar cuando su madre, Rebecca, desaparece producto de los primeros síntomas de su enfermedad, aunque después él descubre que se debió al consumo de un antihistamínico. Luego, tiene conversaciones incómodas pero valiosas con Kevin y Kate, respectivamente sobre paternidad y sobre cómo la familia manejó las problemáticas raciales. De camino a casa, decide buscar un terapeuta negro en lugar de una mujer blanca.

This Is Us

Kevin y Kate son mellizos, hijos biológicos de Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca. Randall, aunque nació el mismo día que sus dos hermanos, fue adoptado por la pareja Pearson. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Pero sucede que, contrario a lo que se creía, la madre biológica de Randall no estaría muerta. Al respecto, “las respuestas se obtendrán bastante rápido”, declaró Fogelman a The Hollywood Reporter. “Creo que será durante la primera mitad de la temporada”.

La aparición de su madre biológica siempre estuvo entre las opciones de los guionistas. Randall se encuentra en una etapa de búsqueda identitaria, “en un punto en el que está un poco separado de su hermano, y realmente está explorando su relación con su familia internamente”, dice Fogelman, quien considera que ahora es el momento clave para que aparezca este personaje.

Miguel y Jack: carreras paralelas

Cuando le preguntaron a Fogelman si siempre fue opción que Madison fuera la madre de los hijos de Kevin, el guionista aseguró que “hemos planeado el plan romántico de él a largo plazo, respecto a dónde termina, quiénes son sus parejas y cómo es su situación familiar”.

También menciona que, con el equipo, han percibido que varios de los protagonistas en This is us tienen historias románticas y tradicionales: amor a primera vista, idealizados periodos de conquista, se casan y tienen hijos. Ahora en la relación de Kevin con Madison, Fogelman quiere ver “cuán interesante será el desarrollo de esta relación y ver a dónde va, si ahí es donde Kevin termina o no”.

Jack, padre de la familia Pearson, murió cuando sus tres hijos eran adolescentes. Más adelante, Rebecca continúo su vida amorosa junto al mejor amigo de su marido difunto, Miguel (Jon Huertas). El guionista adelantó que ambas historias de pareja continuarán con frecuentes flashforwards y flashbacks, desarrollándose de manera paralela aunque, claro, en momentos temporales distintos. “Siempre se puede reflexionar sobre lo mismo con Jack y Rebecca”, dice. Él ejemplifica hipotéticamente: en algún momento las historias podrían desembocar en dos personas proponiendo matrimonio en períodos de tiempo diferentes.

Respecto a si la llamada de adopción que recibieron Kate y Toby servirá para apaciguar los conflictos familiares, Fogelman respondió: “Creo que, por los destellos que mostramos en el flashforward, será un viaje interesante para la pareja”.

El equipo de guionistas ya sabe qué hacer.