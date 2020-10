Las mejores películas de terror en el streaming

Netflix

A quiet place (2018)

Una familia unida, aislada del resto del mundo, vive en el constante temor de hacer algún ruido que pudiera atraer criaturas aterradoras.

Psicosis (1960)

Una desleal empleada de una inmobiliaria escapa con un fajo de dinero para comenzar una nueva vida, pero termina en el oscuro motel Bates.

La leyenda del jinete sin cabeza (1999)

Ichabod Crane, un detective neoyorquino, es enviado a Sleepy Hollow para investigar una serie de muertes en las que las víctimas son decapitadas.

Entrevista con el vampiro (1994)

Las vidas de tres vampiros se interconectan a lo largo de los siglos en esta historia que recoge cómo descubren la traición, el amor, la soledad y el hambre.

Cementerio Maldito (1989)

La familia de Dr. Louis Creed se muda a la casa de campo de sus sueños y descubre un cementerio de mascotas maldito en la parte trasera de la propiedad.

El Conjuro (2013)

La escalofriante historia de las experiencias paranormales de una familia en su granja en Nueva Inglaterra. Basada en hechos reales.

El Conjuro 2 (2016)

En Londres, espíritus malignos aterrorizan a una madre soltera y a sus cuatro hijos, pero para eso están los cazadores de fantasmas Ed y Lorraine Warren.

Annabelle (2014)

Un hombre encuentra el regalo perfecto para su esposa: una muñeca hermosa y única. Pero la alegría durará poco...

Madre (2017)

La vida privada de un poeta y su esposa se resquebraja cuando llegan invitado inesperados a su apacible hogar.

THE EXORCISM OF EMILY ROSE

El exorcismo de Emily Rose (2005)

La abogada Erin Bruner se ve en aprietos cuando decide representar a un sacerdote que realizó un exorcismo que salió terriblemente mal.

IT (2017)

Cuando los niños de la ciudad comienzan a desaparecer, un grupo de inadaptados deberá enfrentar sus miedos y luchar contra un terrorífico payaso asesino que no da tregua.

Amazon Prime

Blair Witch Project (1999)

El proyecto de la Bruja de Blair narra la historia de un trío de cineastas en lo que debió ser un simple paseo por el bosque, pero que rápidamente se convierte en una excursión de terror que te paraliza el corazón.

Hereditary (2018)

Cuando Ellen, la matriarca de la familia Grahan, muere, la familia de su hija comienza a desentrañar crípticos y cada vez más terroríficos sobre su ascendencia. Cuanto más descubren, más intentan escapar del siniestro destino que parecen haber heredado.

Midsommar (2019)

Luego de una tragedia familiar, una joven pareja estadounidense se une a unos amigos en un festival de verano en una remota aldea sueca. Lo que empieza con unas vacaciones de verano sin preocupaciones toma un giro siniestro cuando los aldeanos insulares invitan a sus visitantes a participar en festividades que se vuelven cada vez más inquietantes y visceralmente perturbadoras.

The Nun (2018)

Cuando una monja se suicida, un sacerdote y una novicia investigan. Juntos, descubren el profano secreto de la orden, la misma monja demoníaca que apareció primero en El Conjuro 2.

Halloween 1, 2, 3, 4 y 5 (1978)

Una saga insigne del horror. Dirigida por John Carpenter, cuenta la historia del homicida Michael Myers, quien aprovecha la Noche de Brujas para aterrorizar adolescentes. Nadie, ni siquiera su hermana, están libre sus sus garras asesinas.

Rosemary’s Baby (1968)

La historia de una joven pareja que espera su primer bebé. Como casi todas las primerizas, Rosemary se siente confundida. Su marido, un actor ambicioso pero sin éxito, hace un pacto con el diablo que promete llevar su carrera a la fama.

Nightmare on Elm Street (2010)

Cinco amigos adolescentes viven en una calle donde todos sueñan con un siniestro hombre con la cara desfigurada. Uno a uno, han sido aterrorizados mientras duermen. Versión moderna del clásico de horror.

The Orphan (2009)

Una pareja adopta a una niña de 9 años después de perder a su propio bebé. Luego, poco a poco, descubren que su nueva hija no es tan inocente como dice ser.

The Cabin in the Woods (2012)

Cinco adolescentes van a pasar un fin de semana en una cabaña recóndita en el bosque. Llegan y se dan cuenta de que están aislados y no pueden comunicarse con el mundo exterior.

HBO GO

Cabo de miedo (1991)

Martin Scorsese dirige a Robert De Niro en uno de sus roles más escalofriantes: Max Cady, un violador ex convicto que, luego de cumplir una larga condena, se infiltra en la familia de Sam Bowden (Nick Nolte), el abogado que los defendió originalmente. Así, comienza a cultivar una relación con Danielle, la problemática hija adolescente de Sam.

Drácula de Bram Stoker (1992)

El aclamado director Francis Ford Coppola regresa a la fuente original del clásico mito vampírico, Drácula de Bram Stoker, y lo transforma en una versión moderna de romance y terror gótico en este filme estelarizado por Keanu Reeves, Winona Ryder y los ganadores del Oscar Gary Oldman y Anthony Hopkins.

El Exorcista (1973)

Regan, de 12 años, comienza a sufrir cambios de personalidad y físicos afirmando que es el demonio. Cuando su madre no puede dar con una respuesta científica, solicita ayuda a la Iglesia. Que afirma que es necesario practicarle un exorcismo.

El Rito (2011)

Michael se siente abrumado por su falta de fe. Su mentor le insta a realizar un curso de exorcismo, para fortalecer su fe cristiana. Michael es enviado con un exorcista jesuita, el Padre Lucas, cuyos métodos, cuestionables, son muy eficaces.

Exorcismo en el Vaticano (2015)

Angela es una joven cuya presencia repentinamente empieza a ser mortal para todos aquellos cercanos a ella. Cuando el Vaticano investiga el caso bajo la sospecha de una posesión demoníaca, queda de parte del Padre Lozano realizar el exorcismo. Pero pronto él se ve atrapado en una lucha para poder salvar mucho más que el alma de la joven.

El Resplandor (1980)

Jack Torrance, su esposa y su hijo se mudan a un inmenso hotel para encargarse de su mantenimiento durante el invierno. Pero desde su llegada, Jack comienza a padecer trastornos de personalidad, al mismo tiempo que suceden fenómenos paranormales. Escalofriante filme de Stanley Kubrick, protagonizado por Jack Nicholson.

Hannibal (2001)

Hace 10 años el Dr. Lecter escapó de las autoridades y ahora vive en Italia con otra identidad. El millonario Mason Verger, quien sobrevivió a su crueldad, está decidido a vengarse, pero para lograrlo necesitará a la agente del FBI Clarice Starling. Secuela de la película El silencio de los inocentes (1991), dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Anthony Hopkins.