Mank: la nueva cinta de David Fincher que promete arrasar en los Oscar

David Fincher fue otro de los tantos afectados con el cierre de cines. La película que preparaba entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, tendrá un debut acotado en salas de cine ad portas de su gran debut en Netflix el 4 de diciembre.

Mank, protagonizada por Gary Oldman, relata la historia de Herman Mankiewicz, guionista de El Ciudadano Kane junto a Orson Welles, quien dirigió la famosa cinta.

Ambientada en el Hollywood de finales de los 30 y principios de los 40, el relato fue escrito en los 90 por Jack Fincher -el padre de David Fincher-. Si bien el director de Fight Club pretendía trabajar con el guión de su padre tras estrenar The Game (1997), el proyecto no se concretó. Hasta ahora.

A seis años de su filme Gone Girl (2014) y tras finalizar la dirección en la serie Mindhunter (2017-2019), Fincher hijo retomó el escrito de su difunto padre y lo lleva a la pantalla grande con Ceán Chaffin (Fight Club, Gone Girl, Mindhunter), Eric Roth (Forrest Gump, Benjamin Buttom) y Douglas Urbanski (The Social Network, Darkest Hour) en la producción, y Trent Reznor y Atticus Ross (The Social Network, Watchmen) encargados de la musicalización.

El pasado jueves 29 de octubre, Mank fue presentado a varios críticos de cine y periodistas. Según explican en Variety, esta película es una de las cartas seguras en la próxima edición de los premios de la Academia. Es más, Clayton Davis, Editor de Premiaciones Cinematográficas de Variety, asegura que será nominada a varias de las categorías más relevantes y que probablemente se adjudicará gran parte de ellas.

“Ha pasado una década desde que Fincher recibió una nominación a mejor director por The Social Network, una pérdida que todavía resuena entre muchos entusiastas de los premios en la actualidad. Con Mank, lo más probable es que obtenga otra nominación en la categoría”, escribió Davis.

Haciendo hincapié en los méritos visuales, en Variety afirman que es altamente probable se repita la hazaña lograda por Gravity de Alfonso Cuarón o Mad Max Fury Road de George Miller, las que obtuvieron 7 y 6 estatuillas doradas, respectivamente.

Halagando los decorados, vestuarios y la fotografía, afirma que el nombre de Gary Oldman podría sonar nuevamente tras ganar un Oscar por Darkest Hour. “Es tan sencillo en su interpretación de Herman J. Mankiewicz como cabría esperar de un actor de su estatura”. Eso sí, sin descartar que le ocurra lo mismo que a Robert De Niro con The Irishman, quien fue nominado, pero perdió ante Joaquin Phoenix como el Joker.

También menciona a Amanda Seyfried, más conocida por su trabajo en cintas adolescentes y románticas. “Interpretando a la estrella clásica Marion Davies, asociada con un campo aparentemente reducido de actrices de reparto hasta ahora, la estrella de Los Miserables y Chicas Malas podría conseguir su primera nominación al Oscar”.

Sin embargo, para los actores de reparto asegura tener dudas respecto a cuál elegir para una posible nominación. Arliss Howard, Charles Dance, Tom Pelphrey y Tom Burke, son algunos de los mencionados.

En lo que respecta las categorías técnicas, Variety dice que hay para regodearse, comenzando por la fotografía. “El director de fotografía, Erik Messerschmidt, en su debut narrativo en un largometraje, podría hacer historia como la primera persona en ganar un Oscar en su primera película”.

Donald Graham Burt, el hombre tras el Diseño de Producción, ya tiene una estatuilla por un trabajo junto a David Fincher -El curioso caso de Benjamin Button-. “La recreación del Hollywood de los años 30 y 40 está bellamente realizada”, describen en Variety, argumentando que Graham Burt bien podría obtener su segundo Oscar gracias a Mank.

La calidad del sonido y musicalización no se quedan atrás. Si bien Trent Reznor y Atticus Ross, ganaron el Oscar en 2010 por The Social Network, no tuvieron la misma suerte por su labor en Gone Girl y The Girl with the Dragon Tattoo. Mank puede ser el retorno del este dúo musical al Teatro Dolby, quienes también tienen posibilidades por la cinta animada Soul (Pixar).

“Jack Fincher, podría ser el primer ganador póstumo en una categoría de guión desde Sidney Howard por Lo que el viento se llevó en 1939”, plantea Davis. “El diálogo es rico y denso, y este es un proyecto apasionante para Fincher”.

Ahora, para Fincher hijo, el camino no está fácil. Los otros nombres tentativos en la contienda son Chloé Zhao por Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago de Netflix de Aaron Sorkin, y Una noche en Miami de Amazon Studios.

Citando a las tablas de predicciones y a su propio criterio, Clayton Davis prevé un escenario en el que Mank obtiene 13 nominaciones, combinando categorías principales como Mejor Director y Mejor Actor, como las técnicas -Efectos Visuales y Maquillaje-.

Mira el tráiler de Mank a continuación: