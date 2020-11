Wentworth Miller anuncia oficialmente que no continuará en Prison Break

Entre 2005 y 2009, Fox emitió la exitosa y aclamada serie Prison Break, un drama sobre un hombre -Michael Scofield, interpretado por Wentworth Miller- que intenta entrar a un penitenciaria para salvar a su hermano -Lincoln Burrows, encarnado por Dominic Purcell-, quien fue acusado falsamente de asesinar al hermano de la Vicepresidenta.

Fue tal la popularidad que alcanzó, que en 2017 regresó con una quinta temporada denominada Resurrección. Sin embargo, eso será todo lo que veremos de Michael Scofield, al menos en la piel de Wentworth Miller.

El actor de 48 años -quien también ha trabajado en Buffy the vampire slayer, Family Guy, The Flash, DC’s Legends of Tomorrow, entre otras-, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en la que “oficialmente” da un término a su trabajo en Prison Break.

“Estoy fuera de Prison Break. Oficialmente. No por las redes sociales (aunque sí son un factor en el asunto). Simplemente no quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias han sido contadas (y contadas). Así que no habrá más Michael”, dijo Miller en un escrito junto a una imagen en blanco.

“Si eres un fan del show, esperando temporadas adicionales... Entiendo la decepción, lo siento. Si estás caliente y preocupado/a porque te enamoraste de un hombre heterosexual ficticio interpretado por un gay real.... Ese es tu problema”, añadió el actor, como anticipándose a la reacción de sus fans.

“'Esta es mi cuenta favorita de Instagram', escribió alguien en respuesta a un post reciente. Gracias. Quiero que sepas que lo vi. Veo los comentarios positivos y Mensajes Directos (que son muchos). Cariñosos. De apoyo. Apreciados (por mí)", dijo en agradecimiento a sus seguidores.

“Obviamente hay comentarios y MDs que aprecio menos. ¿Quiénes son estas personas? ¿En mi perfil? ¿De qué país retrógrado, con valores de la Edad de Piedra, salieron arrastrándose? ¿Estados Unidos?”, expresó increpando a los comentarios maliciosos.

“No voy a desaparecer (hay muchas cosas cool para publicar). La habilidad para comentar seguirá. No me preocupo por mí. No me pueden hacer bullying en mi espacio. Tengo demasiado poder. Borrar. Bloquear. Desactivar, etc. Pero tomo en serio la posibilidad de que jóvenes queer visiten mi perfil, que recientemente hayan salido del clóset o que estén explorando la idea... No quiero que ellos estén expuestos a estupideces”, explicó el actor.

Según informa Entertainment Weekly, Fox no tiene en sus planes continuar con Prison Break.

Respecto a las declaraciones de Wentworth Miller, dos compañeros de reparto en la serie han expresado su apoyo por la misma red social.

Dominic Purcell dijo: “Me alegro que hayas tomado esta decisión por tu salud y tu verdad”. Sarah Wayne Callies, quien interpretó a Sara Tancredi en Prison Break -interés amoroso de Michael Scofield-, también publicó palabras de aliento para el actor.

“Con gratitud por todo el trabajo que hicimos juntos y con profundo amor, expreso mi apoyo a tu decisión. Para todos los fans, sepan esto: el elenco de Prison Break es un espacio queer amigable. Estamos con -y entre- nuestros amigos y familiares con la comunidad LGBTQ + en pleno apoyo a sus derechos y trabajo artístico. Todo el tiempo. Siempre”.